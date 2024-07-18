Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangın bölgesine giderek bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını yerinde izledi. Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT) yangına müdahale ediyor. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle farklı yönlere soğutma ve söndürme işlemleri devam ediyor.

"Rüzgar sürekli yön değiştiriyor"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve BUCAKUT ekipleri yangına olağanüstü bir mücadele ile müdahale ediyor. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle farklı yönlerde soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. BUCAKUT ekiplerimiz, 17 personel, 5 araç ve 2 tankerle hem soğutma hem de söndürme işlemlerini gerçekleştiriyor," dedi.

Duman, yangının yerleşim yerlerine uzak olduğunu belirterek, herhangi bir tahliye durumunun olmadığını ifade etti. Doğal yaşamdaki bazı hayvanları yangından kurtarıp barınağa götürdüklerini belirten Duman, "Zafer Mahallesi'ndeki yangında alevler nedeniyle bir çimento fabrikasının risk altında olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor," diye ekledi.