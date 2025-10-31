İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Ne olursa olsun başaracağız, başarmak zorundayız. Çünkü biz vatanını milletini seven insanlarız. Eninde sonunda aklın yerini bulacağına, milletimizin hak ettiği yönetime kavuşacağına da inanıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, İzmir’in üçüncü büyük atık su arıtma tesisi olacak Torbalı Ayrancılar Yazıbaşı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 2’nci etabının açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, eski CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve vatandaşlar katılım gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak, İZSU’nun organizasyonuyla altyapı çalışmaları bakımında İzmir’de nasıl hedeflerimiz olduğunu gösteren en önemli şey, 3 arıtma tesisini bitirdik ve açtık. Alt yapıyı önemsediğimiz için yapıyoruz çünkü biliyoruz ki dünyanın en güzel coğrafyalarından Ege, İzmir kıyılarıyla denizleriyle cennet gibi yerler. Buraların korunması için altyapının düzgün olması lazım. Onun için çok önemli yatırımlar ve çalışmalar yapıyoruz. Bunu yaparken bir dakika dahi tereddüt etmiyoruz. İzmir’e şu sözü veriyoruz, bize güvendiniz bu yola çıktık, asla sizi utandırmayacağız. Bizi bu konuma getiren kimseyi utandırmayacağız. Bu size şeref ve namus sözüdür. Bunları gerçekten zor şatlarda yapıyoruz. Ciddi ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Elinizi uzatıyorsunuz tutuyorlar, önünüze blok koyuyorlar. Çok basit şeylerden, çöp dökme alanının ruhsatıyla ilgili bile sorun çıkarılıyor. Ne olursa olsun başaracağız, başarmak zorundayız. Çünkü biz vatanını milletini seven insanlarız. Eninde sonunda aklın yerini bulacağına, milletimizin hak ettiği yönetime kavuşacağına inanıyoruz. Bu konuda şüpheniz olmasın.”

“Atık suyu 2040 yılına kadar taşıyacak şekilde yapıldı”

Torbalı’nın hızla büyüyen bir ilçe olduğunun altını çizen Tugay, "Torbalı İzmir’in en hızlı büyüyen ilçelerinden biri. Bunun nedeni en önemli tarım ilçelerimizden olması ve sanayileşmenin hızla büyümesi. Bu bir yerde gurur verici bir yerde de bunun gibi yatırımları hızlandırmamız gerektiğini gösteren bir belirti. Bu nedenle atıksu arıtma tesisini açmış bulunuyoruz. Biz göreve geldikten sonra yapımı hızlandırdık ve şu an açıyoruz. Bu tesis daha önce küçük bir tesis olarak vardı, bu yatırımla 3 kat olarak artırdık kapasitesini. Burada çıkacak olan atık suyu 2040 yılına kadar taşıyacak şekilde yapıldı. Ağır kapsamlı bir çevre yatırımı” ifadelerini kullandı.

“Biz birimizden güç alıyoruz”

Tugay, "Bankalardan anlaşması yapılmış kredileri onaylamıyorlar, bu yüzden kullanamıyoruz ama dişimizden tırnağımızdan artırıp yapıyoruz. Gurur duymanızı istiyorum bizlerle. Konuştuğumuz her sorun İzmir’de kendi sorunumuzdur. Her biriyle ilgili çalışıyoruz. Tabii ki her şey biraz zaman istiyor. İzmir ne söylerseniz söyleyin, Türkiye’nin incisidir. Bu şehirde yaşadık, büyüdük, insanların sevgisini gördük, bu şehir bizi yetiştirdi. Bunun karşılığını vereceğiz.”

“Bu sene suya zam yapmıyoruz”

Tugay “Ocak ayında biliyorsunuz yeni bütçeler geçecek, yeni tarifeler devreye girecek. Bu sene ocak ayında suya zam yapmıyoruz” dedi.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise şunları kaydetti:

“Torbalı geçtiğimiz yıllarda hep Türkiye’nin en fazla vergi veren ilçesi. Bu yılki verilere baktığımız zaman şu ana kadar 310 milyar lira ki ticaret yapanlar bilir kasım aralık ayı vergi ayıdır bu aylarla birlikte 400 – 410 milyar lira bir vergi ödeyecek Torbalı halkı. İzmir'in vergi yükünün yüzde 50'sini çeken bir ilçemiz var. Bu tarafa bakınca yıllık bütçemiz 3 milyar lira olarak belirlendi. Yani 1 yıllık bütçemiz Torbalı'nın ödediği verginin 133 – 135’te 1’ine tekabül ediyor. Yani biz hiç hizmet yapmasak 133 yılda sadece Torbalı’nın ödediği vergiyi biriktirebiliyoruz. Bu kısıtlı bütçeye rağmen 75 milyon lira olarak aylık bir gelirimiz var. Ancak Torbalı’da da her ay yüzde 40 kesintiye maruz kalıyoruz. Esnafa olan borç, icralık olduğumuz yerler faiz yükü de hesaba katılınca Torbalı Belediyesi'nin kasasına 25 milyon kalıyor. Bu sürdürülebilir değil. Biz yapılan baskılara rağmen belediyecilik yapıyoruz. Her tıkandığımız noktada Cemil Başkan yanımızda oluyor. Ben adayken açıkladığım projelerimizle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Baktığımız zaman 100 küsür proje açıklayan yerel seçimlerde rekabet ettiğimiz arkadaşların hangi projeleri hayata geçiyor biz göremiyoruz. Bu tarafta belediyeler iş yapmasın diye baskıya maruz kalan bizler bu tarafta yerel seçimlerde 100 küsür proje yapacağını iddia eden arkadaşlar. 6 aydır muhtarlarımız burada. Torbalı’nın her malı kıymetli ama bir kangrene dönüşmüş durumda. Biz satış yapmadan bundan kurtulamayız.”

“Torbalı’yı betonlaştırmayacağız”

Demir, "Torbalı'nın geleceğini düşünerek satış yapmalıyız diye bir çalışma yaptık. Sabah bir mesaj geldi, biz satış yaparken TOKİ’den görüş almak zorundayız. Bizim belediyemize ait tarlalarımız var. Tarlalarla ilgili, ekip biçmek belediyenin işi değil. Geçtiğimiz yıl bin dönüm sulak arazimiz vardı, bin dönüm domates ekseydik kim hesap verecekti? Bu alanları daha verimli işlemek üzere tarla vasfıyla satış yapmak istiyoruz. Ancak TOKİ’den mesaj geldi. Arslanlar’dan 210 bin metrekare, Eğerci’de 155 bin metrekare olan tarlamıza satış uygun değil dediler. Burayı arsa olarak değerlendirmeyi düşünüyorlarmış. Ege’nin yüzde 17 meyve sebze ihtiyacını karşılayan, sanayiyle birlikte tarımla da var olan Torbalı’yı betonlaştırmayacağız. Ben burada belediye başkanı olduğum sürece oraya kimse bir çivi çakamayacak. 450 milyon deniyor ama bugünün koşullarıyla sadece bu çalışma 1 milyar lira tutuyor arkadaşlar. Birçok yerde kanalizasyonla ilgili sorun yaşıyorduk. Bu tesis bunların çözümü olacak. Son zamanlarda casusluk furyasıdır gidiyor. CHP’den casus çıkmaz. CHP’den Çağatay Güç gibi pırıl pırıl il başkanları çıkar. CHP’den Ekrem İmamoğlu gibi cumhurbaşkanları, Özgür Özel gibi devlet adamları çıkar" ifadesini kullandı.

“Dikili’nin ve Aliağa’nın temel ama planının da sene başlarında yapmayı planlıyoruz”

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “Senenin başında buradaydık Torbalı atıksu arıtma tesisinin açılışını yapmıştık. Akabinde Çiğli'de bir açılış yaptık, bugün de buradayız. Yazıbaşı tesisinin önemi şu; dün başkanlarımızla birlikte tesisi gezerken yaklaşık 15 bin kişinin Torbalı’ya geldiğini öğrendik. Bunun için burası planlandı. 2040 yılı nüfus projeksiyonuna göre hazırlanmış bir tesis. Burada yapılan çalışmayla kanal olmayan mahallelerimizi de bağlayacağız. Çok yakın zamanda Dikili’nin ve Aliağa’nın atıksu arıtmayla ilgili bir problemi vardı. Dikili’nin ve Aliağa’nın temel ama planının sene başlarında yapmayı planlıyoruz. Kent merkezinde de Not1, Not2, Not3 olarak ifade ettiğimiz projelerin temel atmasını da bu ay içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Aslında bu tesisin yapımında birçok kişinin emeği var. Ancak bu çalışmalarda bizlere liderlik eden değerli başkanımız Sayın Cemil Tugay’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.