Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İzmir Körfezi’ndeki kirlilik sorununa ilişkin açıklamalarına yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’dan sert bir karşılık geldi. Kırkpınar, Tugay’ın yaklaşımını sorumsuz ve siyasi polemik olarak nitelendirerek, İzmir için gerçek anlamda icraat yapılması gerektiğini vurguladı.

İzmir körfezi’nin temizlenmesi için gerçekçi çözümler

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, Çevre Bakanı Murat Kurum’a yönelik eleştirilerine cevap verirken, “Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk” dedi. Kırkpınar, Tugay’ın yurtdışındaki gezilerle gündemi değiştirmeye çalıştığını ve İzmir Körfezi’nin temizlenmesi için somut adımlar yerine polemik yarattığını belirtti.

Siyasi polemik yerine eylem bekleniyor

Kırkpınar, Tugay’ın amacı olarak gördüğü polemik oluşturmanın İzmir için faydalı olmadığını ifade ederek, “Bizim için İzmir’in sorunları diğer şehirlerin sorunları kadar önemli ve acildir” dedi. Kırkpınar, Çevre Bakanı Murat Kurum’un İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle ilgili bilim kurulu kurulması için verdiği talimatı ve bizzat sürece dahil olmasını takdirle karşıladıklarını belirtti.

İzmir’e bağlılık ve sorumluluk vurgusu

Kırkpınar, İzmir ve İzmirlilere olan bağlılıklarını vurgulayarak, “Evimiz, yuvamız, göz bebeğimiz olan İzmir’i birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz” dedi. İzmir’in sorunlarına çözüm bulmak için tüm planları iptal edebileceklerini ve Bakan Kurum’un açıklamalarının, İzmir Körfezi’nin gerçek durumunu yansıtması gerektiğini belirtti.

Sonuç ve beklentiler

Kırkpınar, Tugay’ın sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ve laf üstüne laf koymak yerine somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti. İzmir’in geleceği için enerjilerini ve mesailerini İzmirlilere hizmet etmeye adadıklarını sözlerine ekledi. Kırkpınar, Tugay’ın eleştirilerinin sadece siyasi bir hamle olduğunu ve bu tür yaklaşımların İzmir’in gelişimine katkı sağlamayacağını vurguladı.