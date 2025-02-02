İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP'nin Çeşme’de düzenlediği Gençlik Kampı’nda gençlerle buluşarak gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Tugay, son iki aydır belediyeye aktarılan kaynaklardaki kesintilere dikkat çekti ve bu paranın İzmir’in geleceği için yapılacak önemli yatırımlar anlamına geldiğini belirtti. Belediye olarak kaynak kısıtlamalarına rağmen hizmetlerine devam edeceklerini ifade etti.

CHP Gençlik Kampı’nda konuşan Başkan Tugay, İzmir'e yönelik algı operasyonlarına tepki göstererek, "İzmir özgür ve mutlu insanların yaşadığı bir şehir. Burada yapılan yerel hizmetler ile kenti daha iyi bir hale getirmeye devam edeceğiz" dedi. İzmir’e yönelik olumsuz söylemleri reddeden Tugay, kent halkının yaşam kalitesini yükseltmek için tüm imkânları kullanacaklarını vurguladı.

"Kesintiler üç Karşıyaka Stadı eder"

Başkan Tugay, son iki ayda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılan 3 milyar TL’lik kaynağın kesildiğini belirterek, bu miktarın İzmir’e yapılacak üç Karşıyaka Stadı inşa etmek için yeterli olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu paranın sayısız anaokulu, sosyal tesis ve altyapı yatırımı anlamına geldiğini söyleyen Tugay, buna rağmen belediyenin kendi kaynaklarıyla hizmet üretmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

"Bu kaynak kesintileri, büyük bir kayıp olabilir ama biz İzmir için çalışmaya devam edeceğiz. Karşıyaka Stadı gibi büyük projeler, halkımızın hayatını kolaylaştıracak yatırımlar anlamına geliyor," dedi.

Başkan Tugay, sağlık sistemine yönelik eleştirilerde bulunarak, şehir hastanelerine verilen yüzde 70 doluluk garantilerine dikkat çekti. Bu tür garantilerin kamu kaynaklarını yanlış kişilere aktardığını belirten Tugay, şehir hastanelerindeki randevu sıkıntılarına da vurgu yaptı. Tugay, "Bir vatandaş dört ay sonrasına fizik tedavi randevusu almak zorunda bırakılıyor. Bu, sağlık sisteminin işleyişindeki büyük bir sorun" diye konuştu.

İzmir’e eğlence parkı müjdesi

İzmir’deki Kültürpark’taki lunaparkın tahliyesi ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, İzmir’e yeni bir eğlence parkı kazandıracaklarını müjdeledi. "Kültürpark'ın farklı bir vizyonla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İzmir’e yakışan, Türkiye’ye örnek olacak dünya çapında bir eğlence parkı 2025’te açılacak," dedi. Bu projeyle İzmir'in eğlence alanındaki eksikliklerinin giderileceği ve şehrin turizm potansiyelinin artacağı öngörülüyor.