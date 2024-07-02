İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yıkılan Buca Cezaevi alanının geleceği için İller Bankası'nın üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Tugay'a Genel Sekreter Barış Karşıyaka, Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve diğer bürokratlar eşlik etti.

İller Bankası ve Dünya Bankası temsilcileriyle toplantılar

Ankara’da İller Bankası ve Dünya Bankası temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiren Tugay, Buca Cezaevi alanının değerlendirilmesi ve Buca metrosu için planlanan metro durağı projelerini masaya yatırdı. Bu görüşmeler kapsamında, cezaevi alanının önüne metro durağı yapılması konusu detaylı bir şekilde ele alındı.

Bakan Kurum ile görüşme planı

Tugay’ın ayrıca, Hazinenin İller Bankası'na devrettiği Buca Cezaevi alanıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yeniden atanan Murat Kurum ile görüşeceği öğrenildi. Bu görüşme, cezaevi alanının geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Dünya Bankası'ndan İzBB'ye ucuz kredi

Görüşmelerin bir diğer önemli başlığı ise Dünya Bankası’nın, kredi notu yüksek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere ucuz kredi verme kararı oldu. Bu kredi, İzmir'in altyapı projelerine büyük bir destek sağlayacak.