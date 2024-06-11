İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısında Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları tartışıldı. Mecliste Gazze ile kardeş şehir anlaşması gündeme geldi.

Gazze ile kardeş şehir talebi

Toplantıya katılan bir grup genç, Gazze ile İzmir arasında kardeş şehir anlaşması yapılmasını ve Tel Aviv ile olan anlaşmanın iptal edilmesini talep etti. Bu talepler, mecliste bazı CHP üyelerinin tepkisine neden oldu ve gençler zabıta tarafından dışarı çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, meclis toplantısında protokol gereği konuşma yetkisi olmadığını hatırlattıktan sonra gençlere söz hakkı tanıdı. Gençler, “Tel Aviv ile olan protokolü iptal edecek misiniz?” diye sordu. Başkan Tugay, konuyla ilgili önergenin gündemde olduğunu belirtti.

Önerge hukuk komisyonuna sevk edildi

CHP sıralarından bazı üyelerin gençlere tepki göstermesi üzerine salonda gerginlik yaşandı. Gençler zabıta eşliğinde dışarı çıkarıldı. Daha sonra, İzmir ile Gazze arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ve Tel Aviv ile olan ilişkinin sonlandırılması için verilen önergeler oy birliği ile hukuk komisyonuna sevk edildi.

Dayanışma mesajı verildi

CHP, AK Parti ve MHP’li grup başkanvekillerinin verdikleri önerge, İzmir’in Gazze halkıyla dayanışmasını pekiştirmeyi ve İzmir’in barış misyonunu sürdürmeyi amaçlıyor. İzmir ile Gazze arasında kurulacak kardeş şehir ilişkisi, Gazze’deki insani krize dikkat çekmeyi ve Gazze’nin yeniden inşa sürecine destek olmayı hedefliyor.