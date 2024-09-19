Son dönemde hayvan dostlarımıza karşı gösterilen ilginin, sevginin geldiği noktaya hepimiz şahit oluyoruz.

Unutmayalım ki; hayvan sevgisi sadece kedi ya da köpekle sınırlı kalmaksızın dünyamızı paylaştığımız tüm hayvanlar ile duygusal bir bağ kurma ve onlara değer verme halidir.

Sokak hayvanlarına başka kişilerin evcil hayvanlarına, vahşi doğada yaşayan bütün hayvan türlerine karşı bilinçli olmak bu dönemde insan sevgisi kadar değerli.

Bir hayvanla empati kurma ve onun ihtiyaçlarını anlama becerisi aynı zamanda insanlarla empati kurma yeteneğini de geliştirir evcil hayvanı ile doğru bir bağ kuran bir çocuğun empati yeteneği daha fazla gelişir ve bu çocuklar yardımsever davranışları toplum içinde daha fazla gösterir.

İşte bu gerçekle beraber özellikle bu dönemde belediyelerimize bu konuda çok iş düşüyor.

Geçtiğimiz gün hem bir hayvanseverin beslediği cana olan sevgisini hem de büyükşehir belediyemizin bu canlara karşı gösterdiği hassasiyeti test etme imkanı oldu.

Saat 18 sıraları eşimin telefonu ile üst kat komşumuzun sakin, uysal köpeği bir şekilde balkon korkuluklarından aşağı yukarı 4 m derinlikte hiçbir şekilde girilemeyen yarı orman görünümlü bir alana düştüğünü öğreniyorum.

112 üstünden gelen itfaiye ekibi veterinerlik hizmeti gerektiren bir durum olduğunu ifade etti. Daha sonra gelen veteriner ekibi ise hayvanın çıkarılması için uyuşturucu iğne gerektiren bir durum olduğunu ve o ekipten arkadaşın gündüz çalıştığını vurguladı. Buna rağmen o hayvanı o halde bırakmamak adına mesai dışı evinden gelen kardeşimiz itfaiye eşliğinde aşağı inerek mağdur hayvanı sağ salim bir şekilde yukarı aldılar.

Aynı zamanda bir veteriner hekim kızımız hayvanın kırığı var mı ,vücut fonksiyonları çalışıyor mu diye muayene edip bir çocuğa gösterilen şevkat misali büyük bir ilgi ile görevini yerine getirdi .

Komşumuz Naciye hanımın bu arada ki heyecanını, korkusunu gördükten sonra ve o canın kurtarılma sonucunda ki sevincini şahit olunca geriye başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a, Genel Sekreterimiz Barış Karcı’ya, Veteriner Hizmetleri Daire Başkanımız Gökhan Özdemir’e, itfaiye teşkilatımıza ve içten gönülden, fedakarca görevini yapan veterinerlik hizmetlerinin atom karıncası Nadiray’a, veteriner hekimimiz İlayda’ya ve görevini en iyi şekilde yerine getiren Erkan kardeşimize teşekkür etmek istiyorum.

İzmir büyükşehir belediyemiz takviye gerektiren araç ve elaman ihtiyacına rağmen hayvan sevgisinde ve hizmetinde tam not almıştır.