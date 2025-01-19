İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2024 yılında ulusal ve uluslararası alandaki başarısıyla öne çıktı. 32 farklı branşta yarışan 1.350’den fazla sporcusu ile kulüp, 180 altın madalya dahil toplamda 482 madalya kazandı. Takım sporlarında ise 23 şampiyonluk ve 42 kupa ile İzmir'i gururlandırdı.

EuroCup Şampiyonluğu için hedef büyütüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 30 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde Avusturya’da düzenlenecek EuroCup-1 grup müsabakalarına katılacak. 2024’ü ikinci sırada tamamlayan takım, 2025’teki final grubuna katılmayı ve şampiyonluk yaşamayı hedefliyor.

Kadın Sutopu Takımından tarihi zafer

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sutopu Takımı, Avrupa arenasındaki ilk deneyiminde LEN Challenger Cup'ta namağlup şampiyonluk kazandı. Şubat ayında İstanbul’daki dörtlü finale adını yazdıran ekip, şampiyonluk için mücadelesini sürdürecek.

İzmir sporcuları uluslararası arenada gururlandırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2024 yılında birçok uluslararası turnuvada yer aldı. Sporcular, 10 farklı branşta 17 altın, 17 gümüş ve 32 bronz madalya kazandı. Özellikle judo ve artistik buz pateni branşları büyük başarılar elde etti. Ayrıca, triatlon sporcusu İpek Öztosun, Belgrad'da düzenlenen IRONMAN 70.3 yarışını birincilikle tamamladı.

Engelli sporcularından yılın en büyük başarıları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, engelli spor branşlarında da büyük başarılar elde etti. İşitme engelli milli judocu Yusuf Çelik, Türkiye şampiyonluğunu kazandı ve Avrupa Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü. Down sendromlu milli sporcu Alper Öztürk ise Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları’nda 4 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

İzmir, Avrupa kulüplerinin arasında

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Avrupa Çok Sporlu Kulüp Birliği’ne (EMCA) kabul edilen ilk İzmir kulübü oldu. Lazio, Feyenoord, Bayer Leverkusen gibi dev kulüplerin yer aldığı bu birliğe katılmak, kulübün uluslararası arenadaki gücünü pekiştirdi.

Dünya sahnesinde İzmir’i ağırladı

2024’te İzmir, uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yaptı. EuroCup-1 final maçları ve Kadınlar Sutopu Turnuvası gibi önemli organizasyonlar İzmir’de gerçekleşti. Ayrıca, 38 ülkeden 600 elit sporcunun katıldığı Maraton İzmir de başarıyla düzenlendi.

Altyapıdan olimpiyat madalyası

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün altyapısından yetişen Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda madalya kazandı ve kulübün gururu oldular.