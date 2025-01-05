İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında sokak hayvanlarına yönelik başlattığı başarılı çalışmalarla Türkiye'ye örnek oldu. 25 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı, 1200'ü sıcak yuvaya kavuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. 2024 yılında Türkiye’ye örnek olacak önemli adımlar atıldı ve sokak hayvanlarına yönelik yeni bir yol haritası oluşturuldu. Büyükşehir belediyeleri arasında ilk Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı İzmir’de kuruldu. Bu gelişme, Cumhurbaşkanlığı kararıyla büyükşehirlerde Veteriner İşleri Dairesi Başkanlıklarının kurulmasını zorunlu hale getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün dikkatini çekti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı'nı devreye alarak, bilimsel ve gerçekçi bir çalışma başlattı. Bu plan, Türkiye'de bir ilk olarak kabul edilirken, Dünya Sağlık Örgütü tarafından örnek çalışma olarak yayımlanacağı bildirildi. İzmir'de sokak hayvanlarının sayımı yapıldı ve üreme kontrol altına alındı.

Kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı boyunca 25 bin sokak hayvanını kısırlaştırırken, 1200'ü de sahiplendirildi. Acil müdahale ve tedavi hizmetleri de sağlanan hayvanlar, kuduz aşıları ve paraziter tedavilerle sağlıklarına kavuştu. Ayrıca, yavruyken sahiplendirilen hayvanların, ergenlik çağına geldiğinde ücretsiz olarak kısırlaştırılmasını sağlamak için bir düzenleme yapıldı.

Yaban hayatının korunmasına katkı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaban hayatının korunması için de önemli çalışmalar yürütüyor. Akdeniz fokları ve caretta carettalar gibi nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılara rehabilitasyon hizmeti sunuluyor.

“İzmirlilerden destek bekliyoruz”

Veteriner İşleri Şube Müdürü Sinan Okçuoğlu, İzmirlilerden bakımevlerinde kalan hayvanlara sahip çıkmalarını ve onlara bir yuva açmalarını istedi.

İzmir'deki sokak hayvanları çalışmalarının detayları

25 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

1200 sahiplendirme yapıldı.

10 bin köpek ve 15 bin kedi kısırlaştırıldı.

25 bin sokak hayvanı kuduz aşısı ve paraziter tedavi aldı.