İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirdiği Evde Bakım Hizmetleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamına dokunmaya devam ediyor. 2024 yılında 25 bin 375 kez hanelere ziyarette bulunan ekipler, kişisel bakım, kuaförlük, ev temizliği, psikolojik destek ve mini onarım gibi birçok alanda hizmet sundu.

Hizmetler neleri kapsıyor?

Evde Bakım Hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Program dahilinde:

Kişisel Bakım: İki haftada bir düzenli hizmet.

Kuaförlük: Dört haftada bir saç ve tırnak bakımı.

Ev Temizliği: Beş haftada bir hijyen desteği.

Psikolojik Destek: İhtiyaca göre düzenlenen periyodik görüşmeler.

Mini Onarım: Evdeki basit onarım ihtiyaçlarının giderilmesi.

Kimler yararlanabilir?

Bu hizmetlerden faydalanmak için vatandaşların şu kriterlere uygun olması gerekiyor: İzmir sınırlarında ikamet etmek. Sosyo-ekonomik yoksunluk içinde bulunmak. Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta, yaşlı veya engelli olmak. Her hizmet için farklı koşullar geçerli olup, 153 Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden detaylı bilgi alınabiliyor.

"Eksiksiz hizmet veriyorlar"

Hizmeti kullanan 94 yaşındaki Necla Karasu, “Banyomu yaptırıyor, saçlarımı ve tırnaklarımı kesiyorlar. Eksiksiz hizmet veriyorlar. Çok memnunum” dedi. Torunu Yeşer Karasu ise, “Babaannem için iki haftada bir banyo hizmeti alıyoruz. Biz çok memnunuz. Düzenli geliyorlar, o kadar güzel temizliyorlar ki babaannem çok rahatlıyor. Biz anne-kız yaşıyoruz. Annem 71 yaşında, ben ise 48 yaşındayım. Çok yoğun çalışıyorum. Babaannemi bizim yıkamamız mümkün değil. Onu kaldırmakta çok zorlanıyoruz. Ben babaannemin tırnaklarını kesmeye özen gösteriyorum ama bugün banyo için geldiklerinde tırnaklarını da kestiler. Bu hizmeti almadan önce babaannemin belli kriterleri karşılayıp karşılamadığını sordular. Altının bağlandığını, yataktan kalkamadığını söyledim. O kadar güzel bir şekilde geliyorlar ki tekerlekli sandalye ile banyoya götürüyorlar. Yıkayıp paklıyorlar ve yatağına yatırıyorlar. Hizmetten çok memnunuz. Genelde aynı ekip geldiği için de memnunuz. Bildiğimiz kişilerin gelmesiyle daha rahat ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Çeşitli kriterlere bakıyoruz"

Evde Bakım Birimi Şefi Mehmet Uyar, “Ev temizliği hizmetinde hane geliri, evde temizlik yapabilecek bir yetişkinin olup olmadığı, vatandaşın yatağa bağımlı, engelli olup olmadığı gibi çeşitli kriterlere bakıyoruz. Örneğin hanede ev temizliğini yapabilecek sağlıklı biri varsa bu kişilere ev temizliği hizmetini vermiyoruz. Necla Hanım’a kişisel bakım hizmetini verirken, evde yetişkin ve temizlik yapacak bireylerin olması sebebiyle ev temizliği hizmetini veremiyoruz. Kişisel bakım hizmetinde de vatandaşın yatağa bağımlı olup olmadığı gibi çeşitli konularda inceleme yapıyoruz. Vatandaşlar 153 HİM’i arayıp talep oluşturduktan sonra sosyal inceleme ekibimiz haneyi ziyaret ediyor ve gerekli kriterleri takip ediyor. Bu hizmetleri almak ve gerekli kriterleri öğrenmek isteyen vatandaşlar, 153 HİM’i arayabilir” diye aktardı.