İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir tuvaletlerinde görev yapan bir grup çalışanın eylemlerine dair kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Belediye, söz konusu kişilerin kurumla işveren-çalışan ilişkisi olmadığını belirterek, istihdam politikalarının dayatmalarla değil, gerekliliklerle şekillendiğini vurguladı.

Eylemler ve belediyenin açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkanlık makamı önünde gerçekleştirilen eylemlerin, belediyeye yönelik algı oluşturma çabası olduğunu ifade etti. Belediye, şehir tuvaletleri işletim ihalesiyle ilgili şu bilgileri paylaştı: 2024 yılı ihalesini kazanan firma, mevcut çalışanların haklarını koruyarak net 29.000 TL maaşla devam etmelerini teklif etti. 100 çalışandan büyük çoğunluğu bu teklifi kabul ederken, 23 kişi teklife yanıt vermek yerine belediye önünde eylem yapmayı tercih etti.

“Demokratik haklar doğru adrese yönlendirilmelidir”

Belediye, eyleme katılan çalışanların muhatabının işveren firma olduğunu vurguladı. İşveren firmanın, eyleme katılan kişilere yönelik herhangi bir işten çıkarma uygulaması olmadığı belirtildi. Belediyenin, özel firmanın iş hukuku çerçevesinde aldığı kararlarına müdahale edemeyeceği açıklandı.

Açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanma sorumluluğuna dikkat çekildi. Belediye, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma gerekliliği duyduğunu belirtti.