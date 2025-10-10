Erdoğan: Gazze görev gücünde Türkiye de yer alacak

Gönüllüler, kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi için toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele yöntemlerini öğrenip uygulayabilecek. Başvuruda bulunan yurttaşlar, “izbb_kadin” sosyal medya hesabını takip ederek duyurulardan haberdar olabilecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, projeyi yürütecek. Eşit İzmir, toplumsal cinsiyet eşitliği temelli faaliyetlere yurttaşların gönüllülük esasına dayalı katılımını teşvik edecek.

Gezi ve rehberlik

Proje tasarımı ve yönetimi

Projede yer almak isteyenler şu alanlarda görev alabilecek:

Gönüllü başvuruları 18 yaş üzeri yurttaşlar için açık. Katılım göstermek isteyenler, başvuru formunu doldurabilir.

Eşit İzmir, kadın ve kız çocuklarının yaşamına dokunacak çeşitli destek programlarını içeriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi ve kentte dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

