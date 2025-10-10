İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesini hedefleyen Eşit İzmir projesini başlattı. Proje kapsamında farklı alanlarda gönüllü olarak katkı sağlamak isteyenler başvurularını yapabiliyor.
Proje Amacı ve Kapsamı
Eşit İzmir, kadın ve kız çocuklarının yaşamına dokunacak çeşitli destek programlarını içeriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi ve kentte dayanışmayı artırmayı hedefliyor.
Gönüllü başvuruları 18 yaş üzeri yurttaşlar için açık. Katılım göstermek isteyenler, başvuru formunu
doldurabilir.
Gönüllülük Alanları
Projede yer almak isteyenler şu alanlarda görev alabilecek:
Tercüme
Atölye çalışmaları
Saha çalışması
Sosyal medya yönetimi
Proje tasarımı ve yönetimi
Kampanya yönetimi
Eğitim desteği
Dijital tasarım
Gezi ve rehberlik
Projenin Yürütücüsü
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, projeyi yürütecek. Eşit İzmir, toplumsal cinsiyet eşitliği temelli faaliyetlere yurttaşların gönüllülük esasına dayalı katılımını teşvik edecek.
Gönüllüler İçin Fırsatlar
Gönüllüler, kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi için toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele yöntemlerini öğrenip uygulayabilecek. Başvuruda bulunan yurttaşlar, “izbb_kadin” sosyal medya hesabını takip ederek duyurulardan haberdar olabilecek.