İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesini hedefleyen Eşit İzmir projesini başlattı. Proje kapsamında farklı alanlarda gönüllü olarak katkı sağlamak isteyenler başvurularını yapabiliyor.

Proje Amacı ve Kapsamı

Eşit İzmir, kadın ve kız çocuklarının yaşamına dokunacak çeşitli destek programlarını içeriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi ve kentte dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Gönüllü başvuruları 18 yaş üzeri yurttaşlar için açık. Katılım göstermek isteyenler, başvuru formunu
doldurabilir.

Gönüllülük Alanları

Projede yer almak isteyenler şu alanlarda görev alabilecek:

Tercüme

Atölye çalışmaları

Yavuz Sultan Selim Caddesi yenilendi
Yavuz Sultan Selim Caddesi yenilendi
İçeriği Görüntüle

Saha çalışması

Sosyal medya yönetimi

Proje tasarımı ve yönetimi

Kampanya yönetimi

Eğitim desteği

Dijital tasarım

Gezi ve rehberlik

Projenin Yürütücüsü

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, projeyi yürütecek. Eşit İzmir, toplumsal cinsiyet eşitliği temelli faaliyetlere yurttaşların gönüllülük esasına dayalı katılımını teşvik edecek.

Gönüllüler İçin Fırsatlar

Gönüllüler, kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi için toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele yöntemlerini öğrenip uygulayabilecek. Başvuruda bulunan yurttaşlar, “izbb_kadin” sosyal medya hesabını takip ederek duyurulardan haberdar olabilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ