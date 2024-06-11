İzmir, 11 Haziran 2024 - Ebeveynlikte eşitlik ve sevgiye dayalı bir gelecek için adımlar atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Babalar Günü'nü unutulmaz kılacak bir etkinliğe imza atıyor. "Eşitlik evde başlar" ilkesiyle yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, 12 Haziran Çarşamba günü Gündoğdu Meydanı'nda "Eşitlikçi Babalar Günü" etkinliği düzenliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda erkekleri bilinçlendirmeyi hedefleyen bu özel etkinlik, "İlgisi eşit, sevgisi büyük" sloganıyla yükseliyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, babaları ve çocukları eğlenceli bir günle buluşturacak.

12 Haziran'da 18.00-20.00 saatleri arasında Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek etkinlikte, geleneksel çocuk oyunları, spor faaliyetleri ve yaratıcı atölyeler yer alacak. Eğlencenin dozu 19.30'da başlayacak DJ performansı ve 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şarkıları Orkestrası ile daha da artacak. Saat 21.00'de ise Hocalar Band, Babalar Günü için özel bir konserle coşkuyu doruğa çıkaracak.

Eşitlikçi Babalar Günü etkinliği, sadece eğlence sunmakla kalmayacak, aynı zamanda eşit yaşam ve adil iş bölümü mesajını da yükseltecek. Bu özel gün, aileler için unutulmaz bir deneyim sunarken, toplumsal denge ve eşitlik için bir çağrı niteliği taşıyacak.