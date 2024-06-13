İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelere kavurma dağıtımını içeren bir bağış kampanyası başlattı. Bu kampanya, dar gelirli yurttaşlara yardım etmeyi amaçlıyor. Bağışçılar, canlı hayvan veya nakdi bağışlar yaparak kampanyaya destek olabilecekler.

Nakdi bağış kampanyası 13 Haziran'da sona erecek. Yurttaşlar, 12.500 TL bedelli küçükbaş hayvan ya da 13.000 TL değerindeki büyükbaş hayvan hissesi alarak bağışta bulunabilecekler. Canlı hayvan bağışı yapmak isteyenler ise belirli tarihler arasında bağışlarını iletebilecekler.

Canlı hayvan bağışı yapmak isteyenler, kurbanlık hayvanlarını belirli tarihlerde teslim edebilecekler. Alternatif olarak, başvuru yapan bağışçılar için belediye ekipleri tarafından adresten teslim alınma hizmeti de sağlanacak. Canlı kurbanlık hayvanlar, bayram öncesinde belirlenen tarihlerde toplanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kurban bağışı kampanyası, dar gelirli ailelere yardım etme amacı taşıyor. Bu kampanya kapsamında toplanan bağışlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. Yetkililer, kampanyaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ve vatandaşlardan daha fazla destek beklediklerini belirttiler.

Bağışlanan canlı hayvanların kesimi, hijyen ve dini kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilecek. Kesim işleminden sonra elde edilen etler, vakumlu olarak paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Bu süreçte, herhangi bir sağlık riski oluşmaması için gerekli tüm önlemler alınacak.

Kampanya Adresleri ve İletişim Bilgileri

Bağış yapmak isteyenlerin ulaşabileceği mezbaha merkezleri ve bağış toplama alanları listesi paylaşıldı.

Mezbaha Merkezleri:

1. Bergama Mezbahası: İslamsaray Mah. Adnan Menderes Cad. 6. Sk No:9, Tel: 232. 616 33 90

2. Kiraz Mezbahası: Cumhuriyet Mah/ Sebahattin Ener Sokak/ No:2, Tel: 232. 293 48 70

3. Tire Mezbahası: İhsaniye Mah. Fatih Sultan Mehmet Sk. No:90, Tel: 232. 293 94 66

4. Menemen Türkelli Mezbahası: Fatih Mah/ Özgürlük Cad/ No:3/12, Tel: 232. 293 94 64

5. Urla Mezbahası: Yelaltı Mah. Mezbaha Sk. No:27 Urla, Tel: 232. 293 42 04

Bağış Toplama Alanları:

1. Bornova Işıkkent Kurban Satış Alanı: Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Karşısı

2. Bayraklı Doğançay Mezarlığı Yanı

3. Gaziemir-Atıfbey Mahallesi Migros Arkası Sarnıç Yolu Üzeri

Bu adres ve iletişim bilgileri aracılığıyla bağış yapmak isteyenler, kampanyaya destek olabilecekler.