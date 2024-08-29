İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında önemli bir adım atarak Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü’nü kurdu. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın önderliğinde hayata geçirilecek projeler, öğrencilere ve velilere büyük bir destek sunacak. Özellikle ekonomik zorluklar çeken aileler için hazırlanan bu projeler, eğitim hayatında yaşanan maddi ve manevi sorunları hafifletmeyi amaçlıyor.

Kişiye özel eğitim destekleri

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla kurulan Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, öğrencilere yönelik kişiselleştirilmiş destek projeleri sunacak. Tek tip yardımların ötesine geçilerek, her öğrencinin ihtiyacına göre özelleştirilmiş desteklerin sağlanacağı bu projeler, gençlerin eğitim hayatlarını daha verimli ve konforlu geçirmelerine katkıda bulunacak.

15 bin öğrenciye kırtasiye desteği

2024-2025 eğitim öğretim yılı için düzenlenen projede, ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 1000’er lira kırtasiye desteği sağlanacak. Bu destek, toplamda 15 milyon lira bütçeyle, anlaşmalı kırtasiyelerde geçerli olacak. Velilere, İzmir Şehir Kartlarına yüklenen bu destek sayesinde öğrenciler, kalem, defter, silgi gibi eğitim malzemelerini temin edebilecekler.

Tip 1 diyabetli çocuklar için sensörlü şeker ölçüm cihazı

Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü’nün önemli projelerinden biri de, tip 1 diyabet tanısı olan ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik sensörlü şeker ölçüm cihazı temini. Bu cihazlar, öğrencilerin şeker ölçümünü daha konforlu bir şekilde yapmalarını sağlayacak ve ders saatlerinde kaygılarını azaltacak. Ege Diyabet Derneği ile iş birliği içinde yürütülecek bu projeden her 1. sınıf öğrencisi bir yıl boyunca faydalanabilecek.

Eğitim köprüleri: Öğrenciler ve hayırseverler buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri ile hayırsever eğitim gönüllülerini bir araya getirecek. Bu köprü görevi, https://bizvariz.izmir.bel.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Kişi, kurum ve kuruluşlar, öğrencilere çeşitli desteklerde bulunabilecek.

Başarılı öğrencilere konaklama ve ulaşım desteği

Üniversite sınavında ilk bin ve ilk 5 bin sıralamasına giren öğrenciler, İzmir’deki üniversiteleri tercih etmeleri durumunda konaklama ve ulaşım desteği alacak. Ayrıca, İzmir’deki altı üniversite kampüsünde sıcak yemek hizmeti devam edecek.

Yapay zekâ destekli matematik dersi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapay zekâ destekli matematik dersi uygulamasını 8. ve 12. sınıf ihtiyaç sahibi öğrencilere sunacak. Bu uygulama, matematik öğrenimini destekleyecek ve eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunacak.

Çamaşırhaneler artıyor

Üniversite öğrencilerine hizmet veren çamaşırhanelerin sayısı, Buca’da açılacak yeni çamaşırhane ile üçe çıkacak. Dokuz Eylül Üniversitesi yakınlarındaki çamaşırhane, öğrencilere ücretsiz deterjan ve su sağlayarak giysilerini yıkayıp kurutacak.

Nakliye hizmeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine nakliye hizmeti sunacak. Öğrenciler, https://bizvariz.izmir.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yaparak, İzmir sınırları içindeki taşınmalarında araç desteği alabilecekler.