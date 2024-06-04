İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ibadethanelerde temizlik çalışmalarını hızlandırdı. İZBETON bünyesindeki ekipler, camilerin minberinden avizesine kadar her detayı özenle temizliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların temiz ve sağlıklı bir şekilde ibadet edebilmelerini sağlamak amacıyla camilerde detaylı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İZBETON A.Ş. bünyesinde görev yapan ekipler, Kurban Bayramı öncesi faaliyetlerini hızlandırdı. Son olarak, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan Hisar Camii’nde temizlik gerçekleştirildi.

Ekipler, tarihi caminin ahşap aksamlarından caminin avizelerine kadar her detayı özel deterjanlarla temizliyor. Halıların tamamı süpürülüp yıkanırken, caminin minberinden mihrabına ve duvarlarına kadar köşe bucak temizlik yapıldı. İzmir genelindeki ibadethanelerin temizliği belirlenen periyotlarla devam edecek.

İZBETON İbadethane Temizlik Ekip Sorumlusu Özkan Çiçek, yaptığı açıklamada, camilerde genel bir temizlik yapıldığını ve bu hizmetin sadece camilerle sınırlı olmadığını belirtti. Çiçek, cemevi, kilise, sinagog gibi diğer ibadethanelerde de temizlik hizmeti verdiklerini ve İzmirlilerin sağlıklı bir şekilde ibadet edebilmeleri için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.