Büyükşehir meclisinde MHP'li Meclis Üyesi Hakan Şimşek, "Aliağa sınırları etrafına 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne işleri çok hızlı yapıp bitirdiğimiz için hatta hatta Büyükşehir Belediyesinin işlerinide Aliağa Belediyesi olarak yaptığımız için Aliağa halkına, 107 bin insana doğru düzgün, insan gibi değer verip hizmet ettiğimiz için İZBB'den özür dileriz' diye bir yazı yazmamız gerekecek. Eğer Şakran'ın arıtmasını yapamıyorsanız devredin Aliağa Belediyesi olarak 6 ay içinde seçime kadar bitirelim. Ben burada belediye başkan yardımcısı olarak açık ve seçik bütün İzmir'e ilan ediyorum" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Kültürpark'taki belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.Toplantıda AK Parti'nin kentte Vaad ettiği projeler, İZBB'nin Yeni Şakran Atıksu Arıtma Tesisi projesi ve Menderes’te kurulması planlanan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi karşılıklı tartışmalara neden oldu.



CHP'Lİ BÖRÜHAN AK PARTİ'NİN VAATLERİNİ SORDU

Oturumun gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan CHP'li meclis üyesi Cenap Börühan, Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projelerine getirdiği eleştiriler üzerinden AK Parti'nin kente vaat ettiği 44 proje ve yatırımları gündeme getirdi. Börühan, 44 projenin içinden sadece altısının hayata geçirilebildiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yapılan yatırımların gecikmesine rağmen yapıldığını belirten Börühan, "Gecikmelerin sebebi her zaman açıklanıyor. Ana sebebinin de ekonomi olduğu biliniyor. Çünkü gerçekten yorgun bir ekonomimiz var. Hasarlı ekonomimiz var. Yerinde durmayan değerler var. Yapılamamasının sebeblerini açıklayabiliriz. Her işte gecikme olabilir. Bunların sebepleri var. Elimde 12 Haziran 2011 tarihinde basılmış İzmir halkınına dağıtılmış '35 İzmir, 35 Proje' isimli Adalet ve Kalkınma Partisi bir kitapçığı var. Artısı da var toplam 44 proje. İş gecikmeye gelince bende sormak istiyorum ki bu projeler niye gecikti, hatta gecikmede yok niye yapılmadı? 44 projeye baktığımızda bu projelerin sadece altısının yapıldığını görüyoruz. Bunları şunun için anlatıyorum; tekrar gündemize alıp üzerinde durursak İzmir için büyük bir kazanç elde etmiş olabiliriz. Çok büyük bir fırsat. Bunların bazıları o kadar heyecan verici o kadar değerli projeler ki ama bırakın geciktirmeyi hiç başlanamamış bile. Biz geciktimeyle suçlanıyoruz ya da eleştiriliyoruz" ifadelerini kullanılarak 44 proje içinde hayata geçirilenler için teşekkür etti.

CHP'Lİ UZUNOĞLU'NDAN KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇIKIŞI

CHP’li meclis üyesi Erhan Uzunoğlu da son dönemde kent gündeminde tartışılan katı atık bertaraf tesisi konusuna ilişkin Aliağa bölgesinden örnek vererek “Katı atık İzmir’de en sıkıntılı konulardan biri. Bugünlerde bizim katı atığı götürüp döktüğümüz alanda toprak kayması gibi sıkıntılar nedeniyle Büyükşehir’in almış olduğu kapatma kararı var. 2018 yılında yapılmış ve bakanlık tarafından onaylanan bir projesi var Büyükşehir’in. Çeşitli ilçelerde atık bertaraf tesisleri yapılarak buralarda toplanacak ve bizim sorunlu alanımız devre dışı kalacaktı. Ancak bunlar bugüne kadar yapılamadı. Aliağa’da cüruf bertaraf tesisi yapılmaya çalışılıyor. Bu kanserojen bir olay. Ben işin şu kısmını vurgulamak istiyorum. Burada bu kanserojen maddeyi depolayan bir ortama ve tesise ÇED olumlu raporu verildi. Şu anda mahkeme yürütmeyi durdurdu. Bu konuyu şuraya getirmek istiyorum. Menderes’te bir katı atık bertaraf tesisi yapmak istiyoruz. Bu tesiste önce mekanik ayrıştırma yapılıyor, geri dönüşüm maddeleri ayıklanıyor ve arkasından da biyometalizasyon alanına gönderilerek enerjiye dönüştürülüyor. Buraya gelen atıklar evsel biyolojik atıklar. Yani burada gaz, koku ya da çevreye zarar verecek unsur yok. Sayın Mahmut Atilla Kaya, ‘Menderes’i çöp kent yapamayacaksınız’ demiş. Biz orayı çöp kent yapmak istemiyoruz. O arkadaşlar da bunu iliyor. Siyaseten de buradan bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Buranın yıllar süren ÇED başvurusu Tarım İl Müdürlüğü’nün başta verdiği olumlu görüşünü değiştirmesiyle ÇED süreci öldürülüyor. Öyle bir noktaya geliyor ki bu sürecin tekrar başlaması 2-3 yıl alacak. Yani burada gerçek olmayan bir argüman üzerinden İzmir’in çöp sorununu Büyükşehir halledemedi algısı yaratılıyor ve bu algı üzerinden de işin teknik kısmını bir tarafa koyuyorlar. Şu anda Bergama ve Ödemiş’teki tesisler çalışıyor ve oralar çöp kent olmadı. Aliağa’da ÇED olumlu raporu verilirken hiçbir AK Partili itiraz etmezken Menderes’te yapılmak istenene siyasi tavır göstererek engel olmaya çalışmak bence İzmirlinin hakkını yemektir” dedi.



AK PARTİ'Lİ YILDIZ: İZMİRLİNİN GELECEĞİYLE OYNAMAYA DEVAM EDİYORSUNUZ



Oturumda konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ise CHP'li meclis üyesi Cenap Börühan'ın konuşması üzerinden görüşlerini dile getirdi. Yıldız, "Bir taraftan çok sevindim. AK Parti hükümetinin yaptıklarını ve yapmadıklarını çalışmaya başlamışlar. Bu çok güzel bir şey bizi mutlu ediyor. Biz meselenin arkasına sığınmayız sorduğunuz sorulara cevap veririz. İzmir Körfez Geçişi ve limanlar gibi tamamlanamayan projelerde İZBB’nin açtığı davalar var. CHP’li meclis üyeleri bazı şeyleri eleştiriyorlar ama eleştirdikleri konularda Büyükşehir’in takındığı olumsuz tavrı hep ıskalıyorlar. 35 projenin 25'nin tamamlanmış ve tamamlanmaya yakın olduğunu ben kendisine vereceğim Cenap Bey'in. Bir trajikomik tiyatro oyunu izliyoruz. Kooperatifçilik üstünden başlayan ancak mızrağın çuvala sığmadığı hukuka uymayan sözleşmelerin dolaştığı bir olay. Pazartesi dendi ki biz kooperatifçilikte başarılıyız. Sayın başkanın başarılıyız dediği köy, başkanının kim olduğu belli olan birinden bahsediyoruz. Böyle bir başarınızın olması için demek ki böyle bir ilişki ağınızın olması gerekiyor. kentsel dönüşümde kooperatif başkanınız CHP İl Başkanı çıktı. Siz AK Partili hükümetlerinin ortaya koyduğu projelerle ilgili ne soru sorarsanız ‘yaptık ya da yapamadık’ yanıtını alacaksınız. Yapılamayanlarda Büyükşehir’in davalarını da size göstereceğim. Ancak bizim projelerimizde gösterdiğiniz bu hassasiyeti siz kendi projelerinizde gösterebilecek misiniz? Ben grup başkanvekilleri dinlerken üzülerek dinledim. O kadar iç içe geçmiş bir modeli başarılı gibi sunmak kentlinin aklı ile dalga geçmektir. Kentsel dönüşüm daire başkanlığı kapatılırken, daire başkanlığını savunan arkadaşlarımız tek bir kelime edemedi. Meclis sıralarının yarısı boştu CHP'de. Kararını içine sindiremeyen arkadaşlar varmış ki burada yokmuş. O gün o tutanağı imzalayan arkadaşlarımız acaba bugün o görevi yapıyor mu? Pazartesi kahraman ilan ettiğiniz, sonra kapattığınız insanlar acaba inşaatı denetleme heyetinde var mı yok mu? Açıkça cevabını bekliyoruz. Hukuksuzluk öyle almış başını gitmiş ki aynı adres veriliyor. İşi aldığımızda şirket ismi değişiyor. Bu model ile Büyükşehir’i batırıyorsunuz. Gerçeğin ipine sarılın Sayın Murat Aydın. Elinizi vicdanınıza koyun. 2,5 yıl önce bu yetkiyi verdik, ilk kooperatifçilik konusu çıkınca sözleşmeleri getirinde dik ancak hiçbiri verilmedi. Bugüne kadar hükümetimizin herhangi bir büyükşehir belediyesine karşı açtığı dava varsa buyursunlar getirsinler açtın. Siz 100 binlikte attınız imzanın arkasında durmayarak İzmirlinin geleceğiyle oynamaya devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.



MHP'Lİ ŞİMŞEK: DEVREDİN ALTI AYDA BİTİRELİM



MHP'li Meclis Üyesi Hakan Şimşek de "Konu nasıl buralara geldi... Pazartesi günü Şakran'ın arıtma tesinin yapımında yaşanan gecikmeden bahsedince Büyükşehir Belediye Başkanımız görev vermiş arkadaşlara" dedi. Bunun üzerine CHP sıralarından Şimşek'e yönelik tepki gelirken konuşmasının devamında ise şunları kaydetti:

"Pazartesi Büyükşehir Belediye Başkanı günü meclis üyelerine talimat verdi. Açın bakın. Bazın şantiyelerin dışında şu yazar 'Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz' diye. Biz de herhalde Aliağa sınırları etrafına 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne işleri çok hızlı yapıp bitirdiğimiz için hatta hatta Büyükşehir Belediyesinin işlerinide Aliağa Belediyesi olarak yaptığımız için Aliağa halkına, 107 bin insana doğru düzgün, insan gibi değer verip hizmet ettiğimiz için İZBB'den özür dileriz' diye bir yazı yazmamız gerekecek. Eğer Şakran'ın arıtmasını yapamıyorsanız devredin 6 ay içinde seçime kadar bitirelim Aliağa Belediyesi olarak. Ben burada belediye başkan yardımcısı olarak açık ve seçik bütün İzmir'e ilan ediyorum. Devredin yapalım kendimize o derece güveniyoruz. Aliağa yaptığı projelerle örnek oluyor, bundan rahatsız olamayın. Mümkünse örnek alın. Marifet iltifata tabidir, marifetli bir şey varsa alkışlayın. Şu yönetemi de bahsedebilirsiniz; ayaklarımıza istediğiniz kadar ağırlık bağlayın, istediğiniz yere şikayet edin, istediğiniz engeli koyun biz o engeli geçmeye hazırız. O güce muktediriz. Eğer Aliağa'yla ilgili söyleyecek bir bir şeyiniz varsa gelin Aliağa'ya konuşalım" ifadelerini kullandı.



CHP'Lİ AYDIN: ÜÇ BEŞ OY FAZLA ALMAK İÇİN…

Söz alarak atık bertaraf tesisine ilişkin konuşan CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın, “İZBB merkezi iktidarın yaptığı her şeye rağmen İzmir’e biçtiği kaderi değiştirmek için mücadele ediyor. Katı atık bertaraf tesis bu mecliste uzun süredir konuşuluyor. İZBB, katı atık bertarafıyla ilgili bakanlıkla birlikte, bakanlık tarafından da onaylanan bir plan hazırladı 2018 yılında. Bakanlık bunu 30 ilçeye yayın diyor. Ama bilim böyle demiyor. Mevzuat da böyle demiyor. Mevzuat, ‘senin katı atık bertarafı için 5 tesis öngörmeni doğru buluyorum’ diyor. Bir fikir sizin için iyi olabilir ama bu fikrin bir altı olur. Biz kaderimizi seviyoruz ama bununla mücadele edeceğiz. Madem siz de gerçekliğin ipine sarılalım. Bergama ve Ödemiş, başarıyla yürütülüyor. Ankara ve İstanbul… 25 yıl yönettiğiniz şehirler. İstanbul’da 3, Ankara’da 2 tesis var. Siz oraları çöp kent yapmadınız. İzmir halkının günlük ürettiği çöp kapasitesi 5 bin ton. Bunu tertaraf etme yükümlülüğü Büyükşehir’de. Çöpün bertaraf edileceği yerleri belirleme, denetleme ve takip etme işi de bakanlıkta. İzmir’e bu kadar kötü bakmayın. İzmir’in çöpünü bertaraf ettirmeyerek İzBB’yi başarısız göstermeye çalışmak saf kötülüktür. Bunu İzmir halkına yapmayın. Başka yerler de gösterdik ve onlar da reddedildi. Bu bölgenin uygulamasal olarak uygun olarak olmadığı da tartışılıyor. Mahalli Çevre Kurulu uygunluk kararı verdi. Sonra oradaki halk yapılamaz diye dava açtı. Ve mahkeme aldığı bilirkişi raporlarıyla bölgede tesis yapılmasının uygun olduğu kararını verdi. Ama şimdi biz neyi tartışıyoruz? İZBB’nin sürdürdüğü ÇED süreci tıkanmış durumda ve 24 Ağustos’ta sona erecek. Bunu yapmayın. Üç beş oy fazla almak için İzmirlinin hakkını yemeyin. Bu partizanca bir tutum ve kötülüktür. İZBB, Çiğli harmandalı atık sahasını kapatmak için yıllardır çabalıyor. Hiçbir zaman Çiğli’yi sürdürmek istemedi. Bu çöpü aktaracağımız başak bir alana ihtiyacımız var, biz yeni alanlar istiyoruz ama bu alanları almamamız için ellerinden geleni yapıyor, biz de Çiğli’ye dönmek zorunda kalıyoruz dedi. Bu nedenle Büyükşehir, atık yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Bu da Büyükşehir’in üzerinde 110 milyon lira ek maliyettir. Biz burada çevre duyarlılığını mı konuşuyoruz? Ben o dönemin koşullarıyla oluşturulmuş Harmandalı’nı kapatmak istiyorum diyor Büyükşehir. Çöpü 5 ayrı noktada bertaraf etmek istiyor. Bakanlık kabul ediyor. Biz ÇED sürecini başlatıyoruz. En başta görüşüne gerek olunmadığını belirten İl Tarım Müdürlüğü, karar değiştirerek olumsuz görüş veriyor. 2022 yılında süreç tıkanıyor. Biz o zamandan beri merkezi iktidarı ikna etmeye çalışıyoruz ama Nuh diyorlar peygamber demiyorlar. 24 Ağustos’ta bu süreç sonlanacak. Amaç Büyükşehir’in ÇED sürecini baştan aldırtmak. İzmir halkı kaderini ve bu şehirde yaşamayı seviyor. İzmirlilerin yaşam arzularını bu tür bürokratik sistemlerle baskı altına alarak halledemezsiniz. Bunu Büyükşehir ve İzmir halkı göğüsler. Siz İzmir halkına verdiğiniz sözleri yerine getirin” dedi.

AK PARTİ'Lİ HIZAL: ÇÖP MESELESİNDE İZBB, SABIKALIDIR

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise "Pazartesi yaptığımız konuşmalar sonrası bu şehirde gündemin değişmesi gerekiyor, anlıyoruz. Gündemin değişmesi gerekiyor ama orada da hata yapıyorsunuz. Ortaya bir sözleşme ortaya koyuyoruz hiçkimsenin haberi yok. Aliağa meclis üyemiz ortaya fotoğraflar ortaya koyuyor büyükşehir belediye başkanın haberi yok. Bürokrat arkadaştan yardım talep ediyor, bürokrat arkadaşta kem küm açıklamalar yapıyor" dedi. Katı atık bertaraf tesisi konusu üzerinden ise Yamanlar alternatifini hatırlan Hızal, “Çöp meselesi… Öncelikle İZBB çöp meselesinde sabıkalı bir belediye. Eğer ki başarılı olsaydı 30 ilçenin tamamında çöp dendiğinde belediye başakları da dahil olmak üzerine kimsenin tüyleri diken diken olmazdı. Menderes’te birtakım hukuki, bürokratik problemler var. 5 tesis deniliyor. 5. Tesis, ‘Kapatacağız’ dediğiniz Harmandalı. Tunç Soyer, 'Harmandalı’nda Biogaz Tesisini açtık' dedi. 12 yıllık sözleşmesi var. Kapatacak mısınız? Hadi oradan! 23 Şubat 2019 tarihli İZBB’in internete sitesinde yayınlanmış bir haber. Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu. ‘Büyükşehir katı atık mücadelesini kazandı’ diyor. Karşıyaka Yamanlar’da. Siz 2019’da göreve geldikten sonra ne yaptınız? Hiç! Aslında Harmandalı’nın sorununu çözecek olan yer Yamanlar’da. Neden 85 kilometre ötedeki Menderes dağlarına taşıyorsunuz çöpü! Karşıyaka Yamanlar’daki tesisle Harmandalı arasındaki tesis 4 kilometre. 198 bin metrekarelik Yamanlar arazisinin 103 bin metrekaresi Milli Emlak’a ait. Yani bu çöp konusundaki büyün tezleriniz yanlış. Çöp meselesinde İZBB, sabıkalıdır. Biz geçtiğimiz gün ‘İZBB’nin onuru ayaklar altına alınıyor dedik. Daha sonra Sayın Başkan ‘Bir sonraki meclise kooperatif başkanlarının gelip sunum yapmasını isteyeceğim’ dedi. Ben de heyecanlanmıştım. Özellikle Uzundere 3. Etaptaki işi alan kooperatif başkanı Hüseyin Cengiz’i merakla bekliyordum. Çünkü kendisi CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun ardından kendisinin istifa ettiği kooperatifin başkanı olan kişi. Ben o arkadaşın gelmesini isterdim. Ama önceki vaatleri gibi bu vaadini de yerine getirmeyecek" ifadelerini kullandı.