İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı kapsamlı önlemler alarak mücadele stratejisini güçlendirdi. Özellikle eğitimli orman gönüllülerinin katkılarıyla yangınlara erken müdahale edilerek büyük felaketlerin önüne geçildi.

Orman yangınlarına karşı güçlü bir ekip

Küresel iklim değişikliği ve artan sıcaklıklar, ormanları ciddi bir tehdit altına alıyor. Bu riskleri göz önünde bulunduran İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası yangınlara karşı müdahale hızını artırmak için 62 istasyonda 300 araç ve 1095 personelle 24 saat hazır bekliyor. Ayrıca, kırsal bölgelerde oluşturulan orman gönüllüleri, belediyenin dağıttığı tankerlerle yangınlara hızlı müdahale edebiliyor.

Eğitim ve donanım ile güçlenen gönüllüler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, köylülere dağıttığı 338 tanker ile yangınlara müdahale hızını artırdı. İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, “Köylülerin eğitilmesi ve tankerler sayesinde yangınlara müdahale hızımız arttı. 2023 yılında çıkan 210 yangının yüzde 66’sı gönüllülerin müdahalesiyle söndürüldü” dedi. Derse ayrıca, yangınların büyük bir kısmının sigara izmaritlerinden kaynaklandığını hatırlatarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Akıllı ihbar sistemi ile hızlı müdahale

İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Yaşar Korkmaz, Akıllı İhbar Sistemi (AİS) ile yangınlara hızlı ve etkili müdahale ettiklerini belirtti. Korkmaz, “Yapay zeka teknolojisi ile ormanlık alanlarımızın yüzde 46’sını izliyoruz. Yangın algılandığında en yakın muhtarlara haber veriyoruz. Acil İzmir mobil uygulaması sayesinde yangın ihbarları hızlıca iletiliyor” dedi.

Gönüllüler ve muhtarlar ilk müdahalede öncü

Bornova Yaka Mahallesi Muhtarı Nedim Sert, geçmiş yıllarda çıkan yangınlara su tankeri ile hızla müdahale ettiklerini ve yangınların büyümesini önlediklerini belirtti. Sarnıç Mahalle Muhtarı Recep Ay ise, ormanları koruma konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamalarının önemine değindi. Bornova Muhtarlar Dernek Başkanı Zeki Güler de tankerler sayesinde yangınlara daha etkili müdahale edebildiklerini söyledi.

Gönüllülerin başarılı müdahaleleri

Orman gönüllüsü Muhammed Savran, ormanlık alanlarda yaşadıkları için her zaman tetikte olduklarını ve yangınlara hızla müdahale ettiklerini ifade etti. Boran Kaygusuz ve Mehmet Muhammet Çakıcı ise, ormanları korumak için gönüllü olduklarını ve yangınların büyümesini önlemekten mutluluk duyduklarını belirttiler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu projesi sayesinde, orman yangınlarına karşı etkili ve hızlı bir müdahale sistemi oluşturulmuş durumda. Gönüllülerin ve modern teknolojilerin birleşimi, İzmir’in ormanlarını koruma yolunda büyük adımlar atılmasını sağlıyor.