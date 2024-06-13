İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı açıklamada, yaşanan olayın üzücülüğü vurgulanarak madde madde sebebiyetler listelendi. Açıklama:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, bugün meydana gelen üzücü olaylar hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissetmekteyiz.

1. Yaşanan anlaşmazlık, Memur Sendikası Tüm Bel Sen ile belediye yönetimi arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi konusunda ortaya çıkmıştır.

2. Yasal olarak memurlara Sosyal Denge Tazminatı verilmesi zorunlu tutulmamış, ancak verilip verilmemesi kurum yönetiminin kararına bırakılmıştır. Bu konuda yasal bir "üst sınır" belirlenmiştir.

3. Belediyemizin yaptığı değerlendirme sonucunda, Sayıştay denetimlerinde belirlenen üst sınırın aşılmasının kamu zararına neden olduğu tespit edilmiştir.

4. Yasal sınırları aşan tazminat ödemeleriyle ilgili olarak, memur sendikasıyla yapılacak yeni sözleşmede yasalarca belirlenmiş üst sınırdan ödemelerin yapılmasına karar verilmiştir.

5. Memur sendikasının talep ettiği miktarla bir sözleşme imzalanabilmesi için hükümetin üst sınırları değiştirmesi veya memur sendikalarının talep ettiği rakamlara çekilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yasal sınırları aşan ödemeler belediye yönetimini sorumlu duruma düşürecektir.

6. Bugün meydana gelen eylemler, belediye hizmetlerini engellemeyi amaçlayan yasadışı faaliyetlerdir. Bu eylemlerin sorumluları hakkında yasal işlem başlatılacak ve gerekli adli mercilere şikayette bulunulacaktır.

7. Ayrıca, meclis toplantısında belediye yönetimini eleştiren AK Partili meclis üyelerinin tutumunun, yasalara ve kurallara uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Yasal düzenlemelerin yapılması, memurların haklarının korunması için önemlidir." maddeleri yer aldı.

Açıklama, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, memurlarımızın haklarının korunması ve belediye hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." sözleri ile sonlandı.