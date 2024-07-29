İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü EMCA'ya katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Avrupa'da farklı branşlarda faaliyet gösteren büyük kulüplerin yer aldığı Avrupa Çok Sporlu Kulüp Birliği (EMCA)'ya dahil oldu. Kulübün Kadın Sutopu Takımı'nın 2023 yılında LEN Kadınlar Challenger Kupası’nda elde ettiği şampiyonluk, bu önemli adımı getirdi.

Avrupa'nın dev kulüpleriyle aynı çatı altında

Kulüp, İtalya'dan Lazio, Portekiz'den Sporting Lizbon, Hırvatistan'dan Dinamo Bükreş, İngiltere'den Everton, Hollanda'dan Feyenoord, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Yunanistan'dan Olimpiyakos gibi dev kulüplerle aynı birlik içinde yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Egeli, "Avrupa'nın dev ekipleri arasında artık biz de varız. Amatör branşlara yapılan yatırımlar sayesinde kulübümüz bu birliğin içerisinde yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük spor kulüpleri arasında. Bu birliktelik, Avrupa'da adımızın duyulmasına olanak sağlayacak" dedi.

EMCA'nın rolü ve hedefleri

23 ülkeden 30 kulübün yer aldığı Avrupa Çok Sporlu Kulüp Birliği (EMCA), Avrupa'da en az 5 spor dalında aktif olan kulüplerin çıkarlarını temsil eden bir uluslararası platform. Birlik, sporun psikolojik, fiziksel ve ahlaki bütünlüğü geliştirme ve yaygınlaştırma amacını taşıyor. Ayrıca, sporun tanıtılmasına yönelik projeler geliştiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü için düzenlenecek katılım töreni, 5-6 Ekim 2024 tarihlerinde Belçika'nın Brüksel kentinde yapılacak.