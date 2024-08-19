İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Türkiye Üçüncüsü Oldu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün sualtı ragbi takımları, 9-11 Ağustos tarihlerinde İzmir’de düzenlenen U15-U21 Sualtı Ragbisi Türkiye Şampiyonası’nda başarıya imza attı. Havuz İzmir’de gerçekleştirilen şampiyonada, mavi-beyazlı ekip dört farklı kategoride Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada elde edilen sonuçlar

U15 Kızlar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni 3-1 ve 3-2, Ege UWR'yi ise 8-0’lık skorlarla mağlup etti. Ege Üniversitesi’ne 8-0 ve Ege Sualtı Sporları’na ise 2-1'lik skorlarla yenildi.

U15 Erkekler: İzmirli sporcular, Ege UWR'yi 8-0, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni 9-3 ve 8-0'lık skorlarla geçti. Ege Sualtı Sporları’na 4-2 ve 6-3, Ege Üniversitesi’ne ise 8-0 mağlup oldu.

U21 Kızlar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege UWR ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni 8-0'lık skorlarla yendi. Ege Üniversitesi’ne 5-1, Ege Sualtı Sporları’na 3-0 ve 1-0, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne ise 3-0 mağlup oldu.

U21 Erkekler: Ege UWR’yi 8-0'lık skorla mağlup eden İzmirli sporcular, Ege Sualtı Sporları’na 7-0 ve 8-0, Ege Üniversitesi’ne ise 8-0 yenildi. İzmir'in üçüncü kent lokantası Karabağlar'da açıldı

Başantrenör Didem Özdem Pehlivan’ın açıklamaları

Başantrenör Didem Özdem Pehlivan, “Tamamen İzmirli sporcular ve spor okullarından seçtiğimiz genç sporcularımızla iyi sonuçların altına imza attık. Altyapı antrenörümüz Gaye Candeğer’in de emekleriyle U15 kategorisinde kupalar kazandık. Sualtı ragbisinde her zaman zirveye oynayan bir kulübüz. Bu başarımızı sürdürmek amacındayız” diye konuştu.