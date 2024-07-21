İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından, engelli boccia sporcusu Mustafa Özkan, yaşadığı rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medyadan paylaştıkları duyuruda yakınlarına baş sağlığı diledi.
Kulübün paylaşımı şu şekilde:
"İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü engelli boccia sporcumuz Mustafa Özkan, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle vefat etti. 1990 doğumlu Özkan'ın cenazesi 21 Temmuz (bugün) Pazar günü Tire Çayırlı Köyü Mezarlığı'nda kılınacak öğle namazı ardından defnedilecek.
Mustafa Özkan'a Allah'tan rahmet, geride kalanlara baş sağlığı ve sabırlar dileriz."
Editör: Engin Keskin