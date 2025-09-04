İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği spor okullarında kış dönemi 22 Eylül’de başlıyor. 13 farklı tesiste, 25 branşta düzenlenecek kurslar için kayıtlar iki aşamada gerçekleştirilecek. Mevcut kursiyer kayıtları 8-14 Eylül, yeni kayıtlar ise 15-21 Eylül tarihleri arasında Spor İzmir mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Kurslar Haziran’a Kadar Devam Edecek

Hafta içi grupları için dersler 22 Eylül, hafta sonu grupları için ise 27 Eylül tarihinde başlayacak. Eğitimler, 14 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek. Geçtiğimiz yaz döneminde yaklaşık 16 bin İzmirli, yaz spor okullarında çeşitli branşlarda eğitim alarak sporu hayatlarının bir parçası haline getirmişti.

25 Farklı Spor Dalında Eğitim

Uzman eğitmenler ve antrenörler eşliğinde verilecek eğitimlerde;

basketbol, jimnastik, futbol, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, pilates, sağlıklı yaşam, satranç, step-aerobik, sutopu, taekwondo, temel hareket eğitimi, tenis, voleybol, yoga ve yüzme gibi pek çok branş yer alacak.

Ayrıca özel gereksinimli bireyler için basketbol ve yüzme eğitimleri tamamen ücretsiz olacak.

Eğitim Verilecek Tesisler

Spor okulu dersleri İzmir’in farklı ilçelerindeki 13 tesiste gerçekleştirilecek:

Celal Atik Spor Salonu

Konak Pazaryeri Spor Sahası

Bornova Naim Süleymanoğlu Spor Salonu

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı

Meriç Yaşayan Parkı Futbol Sahası

Bornova Havuz İzmir

Buca Sosyal Yaşam Kampüsü

Karabağlar Can Çağnay Spor Salonu

Karabağlar Peker Mahallesi Futbol Sahası

Balçova İzmir Kayıkları Yelken ve Kano Tesisi

Bayraklı Çiçek Halı Saha

Bayraklı Ahmet Taner Kışlalı Parkı

Bostanlı Rekreasyon Alanı

Ücretsiz Branşlar ve Lokasyonlar

Belirli tesislerde bazı branşlar tamamen ücretsiz olarak sunulacak:

Celal Atik Spor Salonu: Sağlıklı yaşam ve özel öğrenciler için basketbol

Bayraklı Çiçek Halı Sahası, Peker Mahallesi Futbol Sahası, Naim Süleymanoğlu Spor Salonu, Meriç Yaşayan Parkı Futbol Sahası: Futbol

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı: Sağlıklı yaşam

Can Çağnay Spor Salonu: Güreş

Pazaryeri Spor Sahası: Tüm branşlar

Bornova Havuz İzmir: Özel gereksinimli bireyler için yüzme

Kayıt ve Detaylı Bilgi

Kış spor okullarına kayıtlar yalnızca Spor İzmir mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Programlar hakkında detaylı bilgiye www.izmirbsbspor.org adresindeki “Spor Okulları” sekmesinden veya Celal Atik Spor Salonu merkez kayıt biriminden ulaşılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle sporu yaygınlaştırarak her yaştan İzmirlilerin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesine katkı sağlamayı hedefliyor.