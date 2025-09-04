İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği spor okullarında kış dönemi 22 Eylül’de başlıyor. 13 farklı tesiste, 25 branşta düzenlenecek kurslar için kayıtlar iki aşamada gerçekleştirilecek. Mevcut kursiyer kayıtları 8-14 Eylül, yeni kayıtlar ise 15-21 Eylül tarihleri arasında Spor İzmir mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.
Kurslar Haziran’a Kadar Devam Edecek
Hafta içi grupları için dersler 22 Eylül, hafta sonu grupları için ise 27 Eylül tarihinde başlayacak. Eğitimler, 14 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek. Geçtiğimiz yaz döneminde yaklaşık 16 bin İzmirli, yaz spor okullarında çeşitli branşlarda eğitim alarak sporu hayatlarının bir parçası haline getirmişti.
25 Farklı Spor Dalında Eğitim
Uzman eğitmenler ve antrenörler eşliğinde verilecek eğitimlerde;
basketbol, jimnastik, futbol, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, pilates, sağlıklı yaşam, satranç, step-aerobik, sutopu, taekwondo, temel hareket eğitimi, tenis, voleybol, yoga ve yüzme gibi pek çok branş yer alacak.
Ayrıca özel gereksinimli bireyler için basketbol ve yüzme eğitimleri tamamen ücretsiz olacak.
Eğitim Verilecek Tesisler
Spor okulu dersleri İzmir’in farklı ilçelerindeki 13 tesiste gerçekleştirilecek:
-
Celal Atik Spor Salonu
-
Konak Pazaryeri Spor Sahası
-
Bornova Naim Süleymanoğlu Spor Salonu
-
Aşık Veysel Rekreasyon Alanı
-
Meriç Yaşayan Parkı Futbol Sahası
-
Bornova Havuz İzmir
-
Buca Sosyal Yaşam Kampüsü
-
Karabağlar Can Çağnay Spor Salonu
-
Karabağlar Peker Mahallesi Futbol Sahası
-
Balçova İzmir Kayıkları Yelken ve Kano Tesisi
-
Bayraklı Çiçek Halı Saha
-
Bayraklı Ahmet Taner Kışlalı Parkı
-
Bostanlı Rekreasyon Alanı
Ücretsiz Branşlar ve Lokasyonlar
Belirli tesislerde bazı branşlar tamamen ücretsiz olarak sunulacak:
-
Celal Atik Spor Salonu: Sağlıklı yaşam ve özel öğrenciler için basketbol
-
Bayraklı Çiçek Halı Sahası, Peker Mahallesi Futbol Sahası, Naim Süleymanoğlu Spor Salonu, Meriç Yaşayan Parkı Futbol Sahası: Futbol
-
Aşık Veysel Rekreasyon Alanı: Sağlıklı yaşam
-
Can Çağnay Spor Salonu: Güreş
-
Pazaryeri Spor Sahası: Tüm branşlar
-
Bornova Havuz İzmir: Özel gereksinimli bireyler için yüzme
Kayıt ve Detaylı Bilgi
Kış spor okullarına kayıtlar yalnızca Spor İzmir mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Programlar hakkında detaylı bilgiye www.izmirbsbspor.org adresindeki “Spor Okulları” sekmesinden veya Celal Atik Spor Salonu merkez kayıt biriminden ulaşılabilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle sporu yaygınlaştırarak her yaştan İzmirlilerin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesine katkı sağlamayı hedefliyor.