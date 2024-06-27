İzmir'de çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak ve yerel üreticiyi desteklemek amacıyla başlatılan Süt Kuzusu Projesi kapsamında süt dağıtımı yeniden başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 58 ekip ile 30 ilçede toplam 105 bin çocuğa süt ulaştırıyor.

Süt kuzusu projesi devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Süt Kuzusu Projesi'ni sürdürüyor. Tire Süt Kooperatifi ile yapılan anlaşmanın ardından başlatılan dağıtımda, içinde 8 litre süt bulunan paketler ailelere teslim ediliyor. 1-5 yaş arası çocuklara yönelik olan bu proje, geniş kapsamlı bir şekilde uygulanıyor.

Başkan Cemil Tugay'dan destek mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkı koymak, üreticilerimizi desteklemek ve çocuklu ailelerimizin bütçesini rahatlatmak amacıyla Süt Kuzusu Projesi kapsamında süt dağıtımına başladık. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sosyal hizmetler Müdürü Abay: “Çocuklarımızın yanındayız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şubesi Müdürü Hülya Abay, 30 ilçede yapılan incelemelerin ardından 105 bin çocuğa süt ulaştırmaya başladıklarını belirtti. Abay, “Üreticiyi desteklemeye, süt içme alışkanlığını çocuklarımıza kazandırmaya devam ediyoruz. Başkanımızla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yurttaşlarımızın, çocuklarımızın yanında olmaya her zaman varız” diye konuştu.

Ailelerin memnuniyeti

Süt Kuzusu Projesi’nden yararlanan anne Yıldız Güzel, “Büyük oğlum 7 yaşında. Süt Kuzusu Projesi ile büyüdü, şu an küçük oğlum projeden yararlanıyor. Çok memnunuz. Her şey için teşekkür ederiz. Yeni başkanımızı da tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum” dedi. Hizmetten memnuniyet duyduğunu belirten Ebru Dinç ise, “10 yıla yakındır projeden yararlanıyorum. 3 çocuğuma da süt aldım. Büyüdükleri için şu an bir tanesine alıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.