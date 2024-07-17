İki hafta önce Üçyol Metro İstasyonu’nda yaşanan yürüyen merdiven kazasının ardından başlatılan soruşturma süreci devam ederken, İzmir Metro AŞ ekipleri de yürüyen merdivenlerde detaylı inceleme ve bakım çalışmaları başlattı.

Üçyol İstasyonu'nda Yoğun Çalışmalar

Üçyol Metro İstasyonu’nda arızalanan yürüyen merdiven, hasar gören parçanın sıfırdan üretilerek montajı yapıldı. Ekiplerin en yoğun çalışma gösterdiği Üçyol İstasyonu’nda bakım ve onarımı tamamlanan yürüyen merdiven yeniden güvenli bir şekilde kullanıma açıldı.

Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Belediye yetkilileri, yürüyen merdivenlerde benzer kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırıyor. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamlı bir şekilde yürütülüyor ve tamamlanan merdivenler hızla yeniden kullanıma açılıyor. İzmir Metro AŞ, tüm yürüyen merdivenlerin detaylı kontrol ve bakımını sürdürüyor.

“Vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz”

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Ertan Sayılkan, “Üçyol İstasyonu’nda yaşanan yürüyen merdiven kazasından sonra bazı yürüyen merdivenlerimizi kapatarak kontrollerine başladık. Bu çalışma esnasında peronlarda yaşlı, engelli, bebek arabalı yolcularımızı asansörlere yönlendiriyoruz. Başkanımız Cemil Tugay’ın talimatıyla yaptığımız bu çalışmayı en kısa sürede sonlandırıp yürüyen merdivenlerimizi güvenli bir şekilde faaliyete almayı planlıyoruz. Kontrol ve bakım süreçleri tamamlanan merdivenlerimizi kademe kademe kullanıma açmaya başladık. Verdiğimiz bu sıkıntıdan dolayı yolcularımızdan özür diliyor, onların anlayışına sığınıyoruz” diye konuştu.

Üçyol’da hasar gören parça yeniden üretilerek takılıyor

Üçyol İstasyonu’nda kazanın yaşandığı yürüyen merdivenin hizmete alınması için hasar gören parça yeniden üretilerek istasyona ulaştırıldı. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışma hakkında konuşan Ertan Sayılkan, “Hasarın yaşandığı Üçyol İstasyonu’ndaki yürüyen merdivende diğer parçaların üretimi tamamlandı. Montajı yapılıyor. Ben ve bütün ekip arkadaşlarım çalışmaları yakından ve hassasiyetle izliyoruz” dedi.