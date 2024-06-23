İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ekonomik kriz ve tasarruf gerekliliğiyle attığı adım Türkiye’ye yayılıyor. Enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ bünyesinde kurulan (İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi) İZETAŞ şirketi, Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (Adana ASKİ) ardından Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne de (MASKİ) enerji tedarik ediyor.

Adana’nın ardından Manisa

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin enerji tedarik arzını güvence altına alan, bütün kurumları enerji piyasasındaki ve fiyatlarındaki dalgalanmalardan ve yüksek maliyetlerden koruyan İZETAŞ, adımlarını hızlandırıyor. İZETAŞ, 1 Haziran 2024 tarihi itibariyle Manisa’ya da enerji ulaştırmaya başladı. Bu adımla birlikte yıllık yaklaşık 32 milyon kilovat saat enerji tedariki sağlanırken, yenilenebilir enerji sertifikası sayesinde 15 bin 744 ton karbondioksit salımının önüne geçilecek. Ege Orman Vakfı verilerine göre, yaklaşık 38 bin 300 fidanın dikilmesi kadar doğaya fayda sağlanacak. MASKİ elektrik tedarikini İZETAŞ üzerinden gerçekleştirerek yüksek miktarda tasarruf sağlayacak.

İZETAŞ farkı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan yüzde 100 hissesi İZENERJİ A.Ş.’ye ait İZETAŞ (İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi) 2041 yılına kadar elektrik tedarik lisansı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve belediyenin şirketlerine ait binaların elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması için İZENERJİ bünyesinde kurulan İZETAŞ, 2022 yılında Adana’ya da enerji tedarikine başlamıştı.