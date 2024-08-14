İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İzmir Şubesi arasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü ve İZSU Genel Müdürlüğü'nde görevli 6 bin 150 memur ve sözleşmeli memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme, 4 aydan uzun süren müzakerelerin ardından gerçekleştirildi.

Toplu iş sözleşmesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve ilgili yetkililerin katılımıyla İzmir Sanat’taki makamda imzalandı. İmza törenine Başkan Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, TÜM BEL -SEN İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, TİS ve Hukuk Sekreteri Emine Dikme ve TÜM BEL-SEN temsilcileri de yer aldı.

Sözleşmenin şartları belli oldu

Toplu iş sözleşmesinin içeriğinde kadın çalışanların saat düzenlemeleri, Ocak ayındaki enflasyon zammı, göreve dönüş gibi maddeler bulunmakta.

Sosyal Denge Tazminatı: Taraflar, 17 bin TL'lik sosyal denge tazminatında anlaşmaya vardı.

Sosyal Haklar: Önceki toplu iş sözleşmesinde yer alan sosyal haklar (regl izni, babalık izni, sosyal tesislerden indirimli ve ücretsiz yararlanma, arabalı vapurdan yararlanma, mobbing kurulu gibi birçok özlük, sosyal ve demokratik haklar) korunacak.

Çalışma Saatleri Düzenlemesi: 10 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlar için çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. Bu hakla birlikte kadın çalışanlar sabah 1 saat geç gelip, akşam 1 saat erken çıkabilecek.

Enflasyon Zammı: Ocak ayında enflasyon zammı yapılacağı sözlü olarak taahhüt edildi.

Göreve Dönüş: Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte, süreçte görevden uzaklaştırılan memurların görevlerine geri dönüşleri hızlandırıldı.

Sözleşmenin imzalandığı ve emekçilerin elde ettiği haklar, çalışanlara mesajla duyuruldu. Mesajın içeriği ise şu şekilde:

" Merhaba değerli arkadaşlar bugün şube meclisinde yaptığımız toplantı sonucu ve işyerlerinden gelen talepler doğrultusunda öncelikle açığa alınan arkadaşlarımızın 15 Ağustos 2024 Perşembe günü görevine başlatılması, 17.000 TL sosyal denge tazminatı, daha önceki toplu sözleşmelerde kazanmış olduğumuz sosyal haklarımıza ilaveten 10 yaş ve altında çocuğu bulunan çalışanların iş yerine sabah 1 saat geç gelmesi, akşam 1 saat erken çıkması ve koruma güvenlik memurlarının aldığı maktu mesai %100 olarak ödenmesi eklenerek ve 1 Nisan 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere imzalanması konusunda Yürütme kurulu karar alarak 14.08.2024 tarihinde toplu sözleşme imzalamıştır. Bu ay sosyal denge tazminatı 15.08.2024 Perşembe günü akşam 17.000 TL olarak hesaplarımıza geçecek, 1 Nisandan geçerli olmak üzere geriye dönük alacaklar önümüzdeki hafta içinde ödenecek. Tüm belediye emekçilerine hayırlı olmasını diliyoruz."