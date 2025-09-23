Belediye yönetimi kararın gerekçesi olarak “mali sıkıntıları” gösterirken, işçiler Genel-İş Sendikası aracılığıyla bilgilendirildi.

Yüzlerce işçi için iade süreci sürerken yeni gelişme

Belediyeye bağlı diğer şirketler İZELMAN ve İZENERJİ’de yüzlerce çalışanın işe iadesine yönelik kararlar alınmış, işçilerin farklı birimlerde görevlendirilmesi için mülakat süreci başlatılmıştı. Ancak bu gelişmelerin ardından İZFAŞ’taki toplu işten çıkarma kararı dikkat çekti.

Sendikadan tepki

Genel-İş Sendikası İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, işten çıkarmaların İŞKUR üzerinden kendilerine bildirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Dün akşam itibariyle 40 arkadaşımızın sözleşmelerinin tek taraflı olarak feshedildiğini öğrendik. Gerekçe olarak mali sıkıntılar öne sürüldü. Konuyla ilgili belediye bürokratlarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Görüşmelerin ardından ayrıntılı bir açıklama yapacağız.”

Belediye ile sendika arasındaki müzakerelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, işten çıkarılan işçilerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.