İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediyenin yatırım ve kamulaştırma projelerini finanse edebilmek adına 1 milyar TL’lik gayri nakdi kredi kullanımı için yetki talebinde bulunmaya hazırlanıyor. Bu kredi, faiz dışı olmak üzere birçok masrafı kapsayacak şekilde planlanıyor.

1 milyar TL'lik kredi talebi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, faiz hariç 1 milyar TL’lik gayri nakdi kredi için yetki almayı amaçlıyor. Bu kredi, İller Bankası A.Ş. ve Hazine tarafından belediyeye aktarılan yasal paylardan kesinti yapılmaksızın, anapara ve faiz dahil tüm masrafları karşılayacak. Ödemelerde yetersizlik olması durumunda, belediyeye ait gayrimenkuller ipotek edilecek ve İller Bankası'na rehin verilecek.

Kredi imza yetkisi bekleniyor

Belediye, krediyle ilgili tüm işlemleri yürütmek için İller Bankası A.Ş. ile sözleşmeler imzalama yetkisi alacak. Gerekirse belediyeye ait gelirler ve ticari işletmeler de teminat olarak gösterilecek. Bu yetki, belediyenin projelerini hızla hayata geçirmesi için kritik önem taşıyor.