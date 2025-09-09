2025-2026 eğitim öğretim döneminde 13 bin 932 ilkokul ve ortaokul öğrencisi için toplam 48 milyon 762 bin TL, velilerin İzmir Şehir Kartı’na aktarıldı. Her öğrenci için belirlenen 3 bin 500 TL’lik destek, yalnızca ailelerin bütçesine nefes aldırmakla kalmayıp İzmirli kırtasiye esnafına da ekonomik katkı sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, veliler bizvariz.izmir.bel.tr adresinden ilçelerinde anlaşmalı kırtasiyeleri görüntüleyerek alışveriş yapabiliyor. Böylece destek tutarı, büyük zincir marketlere değil, doğrudan İzmirli esnafın kasasına gidiyor.

“Kartlara para aktarımı tamamlandı”

Eğitim Destekleri Şube Müdürü Mustafa Apaydın, proje hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Bu yıl 13 bin 932 öğrencimize, kişi başı 3 bin 500 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 49 milyon TL kırtasiye desteği sağlıyoruz. 8 Eylül itibarıyla tüm kartlara ödemeler yatırıldı. Velilerimiz anlaşmalı kırtasiyelerden alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilir. Bu proje sadece ailelere değil, kırtasiye esnafına da can suyu oluyor. Vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz.”

Velilerden teşekkür mesajı

Karabağlar’da yaşayan üç çocuk annesi Gül Yapıcı, 4. sınıfa başlayan kızı için alışveriş yaparken duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu destek sayesinde kızımın tüm okul ihtiyaçlarını karşılayabildim. İzmir Büyükşehir Belediyesi bizi yarı yolda bırakmadı. Maddi açıdan çok büyük bir rahatlama sağladı. Türkiye’de geçim şartları giderek zorlaşıyor, bu nedenle bu proje çok değerli.”

“İzmir’in parası İzmir’de kaldı”

İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Hulusi Demir, proje sayesinde İzmirli esnafın da kazanç sağladığını vurgulayarak,

“Yaklaşık 14 bin öğrenciye 3 bin 500 TL’lik destek verildi. Bu kartlar sadece İzmir’deki 350 civarındaki anlaşmalı kırtasiyede geçerli. Böylece İzmir’in parası yine İzmir’de kaldı. Büyük marketlerde kullanılamaması, esnafımızın ayakta kalmasına ciddi katkı sağladı,” dedi.

Kırtasiye işletmecisi Efe Durdu ise uygulamadan hem velilerin hem de esnafın memnun olduğunu belirterek,

“Bu destek sayesinde hem ihtiyaç sahibi aileler rahatlıyor hem de esnaf iş yapabiliyor. Veliler Başkan Cemil Tugay’a memnuniyetlerini iletiyorlar. Bu zor günlerde sağlanan destek bizim için de büyük moral oldu,” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki yıllarda da projeyi geliştirerek sürdürmeyi hedefliyor. Böylece hem öğrencilerin eğitim hayatına eşit koşullarda devam etmesi hem de yerel esnafın ekonomik olarak güçlenmesi amaçlanıyor.