İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına girerken Sosyal Yardım Takip Sistemi’nde kayıtlı 2025 çocuklu haneye yılbaşı pastası hediye ederek yeni yılı tatlı bir başlangıçla karşıladı.

Başkan Cemil Tugay’dan özel yeni yıl mesajı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını yeni bir uygulamayla güçlendirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla, 2025 yılının ilk günlerinde 2025 çocuklu aileye yılbaşı pastası hediye edildi. İzmir tasarımlı yılbaşı kartları ve Başkan Tugay’ın içten yeni yıl mesajı da bu özel sürprize eşlik etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan pastalar, hijyenik koşullarda ve özenle üretildi. Dağıtılan pastalar, özellikle çocuklarda büyük bir mutluluk yaratırken, dayanışma ve paylaşımın önemini bir kez daha vurguladı.

“Çocukların mutluluğu önceliğimiz”

Mutfak sorumlusu Selin Kalaycı, iki gün süren yoğun hazırlık süreciyle ilgili şunları söyledi: “Başkan’ımızın isteği doğrultusunda, çocuklu 2025 haneye mutluluk getirmek amacıyla pastalarımızı ürettik. İlk kez pasta hazırlamanın heyecanını yaşadık ve çocuklarımız için en hijyenik, en kaliteli ürünleri kullanarak çalıştık. Bu süreçte yoğun ama bir o kadar da keyifli bir mesai harcadık.”

Yeni yıla tatlı bir başlangıç

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın “Sevgili Hemşehrim” ifadesiyle başlayan mesajı, dağıtılan yılbaşı pastalarıyla birlikte tüm ailelere ulaştırıldı. Tugay, mesajında ekonomik zorluklar ve gelecek kaygılarının farkında olduklarını belirterek, İzmir halkıyla dayanışma içinde olduklarını şu sözlerle vurguladı: “Dayanışmayı ve paylaşımı çoğaltacağımız 2025 yılında güzellikler hep bizimle olsun. Yeni yılınız kutlu olsun.”