Bergama'nın eşsiz coğrafyasında yetişen ve zamanla kaybolmaya yüz tutan Kozak Siyahı ve Kozak Beyazı üzümleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yeniden canlanıyor. İlk etapta 3 üreticiye 4 bin fidan dağıtılarak 12 buçuk dönümde bağlar kuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Kozak yöresinde uzun yıllardır yetiştirilen ancak son zamanlarda eski ihtişamını kaybeden Kozak Siyahı ve Kozak Beyazı üzümlerini yeniden bağlara taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü arasında yapılan protokol kapsamında, yöresel üzümlerin tekrar canlandırılması için pilot bölgelerde çalışma başlatıldı.

4 Bin Üzüm Fidanı Desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Kozak yöresindeki üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından üreticilere bağcılık konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Üreticilere toplam 4 bin 35 üzüm fidanı desteği sağlanarak örnek dikim çalışması yapıldı.

Proje, Üreticilerin Gözünde Yeniden Canlanan Bir Gelir Kaynağı

Proje kapsamında yer alan üreticilerden Ali Konuk, projeye dahil olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Daha önce bağlarımız vardı; bu işi yapıyorduk. Daha sonra yaşam mücadelesinden başka şartlarda çalışmaya başladık. İnşallah iyi olacak. Daha önce babamız sattı, şimdi biz yeniden yetiştiriyoruz" şeklinde konuştu.

İşbirliğiyle Yeni Bir Gelecek İnşa Ediliyor

Diğer bir üretici olan Hayri Görgülü, projeye İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu desteğin önemine vurgu yaparak, "Büyükşehir Belediyesi, yardım ediyor ve ilgileniyor. Çünkü bu işte zamana ve ilgiye ihtiyaç var. Şu an sıfırdan başladık; inşallah başarılı oluruz, öncü oluruz" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle yeniden hayat bulan Kozak Siyahı ve Kozak Beyazı üzümleri, bölgenin ekonomik ve kültürel mirasına önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.