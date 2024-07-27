İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak amacıyla başlattığı "Eğlen-Öğren Yaz Etkinlikleri" kapsamında yeni ve dikkat çekici bir projeye imza attı. Atıksız yaşamı teşvik etmek ve çocuklara geri dönüşüm süreçlerini öğretmek amacıyla geliştirilen "Geleceğe Dönüşüm" sanal gerçeklik (VR) oyunu, gençlere atık yönetimini sanal bir dünyada deneyimleme fırsatı sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle yürütülen etkinlikler, çocuk ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. Etkinliklerin Karabağlar ayağında, çocuklar ve gençler atıksız yaşam ve geri dönüşüm konularında bilgiler edinirken, "Geleceğe Dönüşüm" VR oyununu deneyimleme fırsatı buldular. Etkinlikte, çocuklara atık pil toplama kutusu ve "Zero" isimli defter hediye edildi.

Drama ve Yoga Öğretmeni Sema Alevcan, çocukların çevre bilinci konusunda oldukça bilgili olduğunu belirterek, "Çocuklar aslında çevre ve iklim konularında oldukça bilinçliler. Ancak günlük yaşamda bu bilgileri uygulamada zorluk çekebiliyorlar. Atılan bir plastik atığın ne olduğunu anlamak önemlidir. Etkinliklerde hem sanatı hem de doğayı kullanarak, çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm kavramlarını eğlenceli bir şekilde öğretiyoruz," dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü'nden Burak Andaç, "Bu etkinliğin amacı, çocuklara iklim değişikliğinin ve çevre sorunlarının gelecekteki etkilerini teknoloji aracılığıyla göstermek. Sanal gerçeklik, bu bilgiyi çocuklara daha ilgi çekici ve akılda kalıcı bir şekilde sunmayı sağlıyor. Etkinlik şu ana kadar oldukça başarılı geçti; çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyorlar," şeklinde konuştu. Etkinliğe katılan Nehir Yılmaz, sanal gerçeklik ortamındaki ilk deneyimini şöyle değerlendirdi: “Işıkları kapattım, çöpleri toplamaya başladım. Çok heyecanlıydı.”