İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir dizi farkındalık etkinliği düzenliyor. Bu etkinlikler kapsamında atık pil toplama kampanyası, dalgıçlar eşliğinde deniz temizliği, çocuklara yönelik eğitim gezileri ve geri dönüşüm atölyeleri yer alacak. Etkinlikler 3-7 Haziran tarihleri arasında İzmir’in farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

Atık pil toplama kampanyası başlıyor

Her yıl büyük ilgi gören Atık Pil Toplama Kampanyası, 3 Haziran'da Kültürpark’ta başlayacak. Kampanya kapsamında belediyeler, okullar, muhtarlıklar ve bireysel katılımcılar atık pillerini 5 Haziran'a kadar Celal Atik Spor Salonu'ndaki stantlara teslim edebilecek.

3 Haziran günü saat 10.00-12.00 arasında İtfaiye AKS Dalış Ekibi, Pasaport ile Konak iskeleleri arasında deniz temizliği yapacak. 4 Haziran'da ise Mordoğan Kocakum Plajı’nda, Karaburun Belediyesi ve yerel halkın katılımıyla kıyı temizliği gerçekleştirilecek. Mehmetçik İlkokulu öğrencileri de 6 Haziran’da İnciraltı Kent Ormanı’nda kıyı temizliği yapacak.

Çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler

Etkinlikler kapsamında çocuklara geri dönüşüm ve çevre bilinci aşılanacak. 5 Haziran'da Kültürpark İzmir Sanat'ta "Büyülü Kuş" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. 6 Haziran’da ise İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde “Rüzgar ve Güneş, Temiz Enerji ile Bütünleş” resim yarışmasının ödül töreni yapılacak. 7 Haziran'da Urla Dam'da konserler ve geri dönüşüm atölyeleri düzenlenecek.

Farkındalık atölyeleri ve geziler

Hafta boyunca Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nde çevre bilinci ve deniz temizliği konularında atölye çalışmaları yapılacak. Ayrıca, İZSU Genel Müdürlüğü “İZSU Okullarda Projesi” ile öğrencilere su tasarrufu ve kuraklıkla mücadele konularında eğitimler verecek. Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne düzenlenecek gezilerle, temiz içme suyunun evlere ulaşma süreci anlatılacak.