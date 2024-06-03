İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye başladı. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalardan biri de Körfez'in Cumhuriyet Meydanı kısmında dip temizliği oldu.

Dip Temizliği: Denizden Çıkanlar Şaşırttı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, "Beraber Temizliyoruz" sloganıyla Körfez'in Cumhuriyet Meydanı ile Pasaport İskelesi arasında temizlik çalışması başlattı. Su Altı Arama Kurtarma ekibinden 6 dalgıcın yaklaşık bir saat süren dip temizliğinde, Körfez'den çok sayıda cam ve plastik şişe, trafik dubası, sepet, cep telefonu gibi çeşitli atıklar çıkarıldı. Sergilenen atıklar görenleri hayrete düşürdü.

Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Saygın Yörük, atıkların çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Yörük, plastik atıkların doğada uzun süre kalabilmesinin çevre kirliliğini artırdığını belirtti. Cam şişelerin doğada binlerce yıl kalabildiğini vurgulayan Yörük, bu nedenle geri dönüşümün öneminin altını çizdi.

Bireysel Katılım ve Temiz Bir Gelecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekip Amiri Erman Karademir, atıkların çoğunun insan eliyle denize atıldığına dikkat çekti. Karademir, vatandaşların çevreye duyarlı olmalarını ve atıklarını uygun şekilde bertaraf etmelerini istedi. Bireysel olarak çevreye duyarlı davranmanın, daha temiz bir gelecek için önemli olduğunu vurguladı.

Geri Dönüşüm ve Temizlik Çalışmaları

Gönderilen atıklar, belediye ekipleri tarafından toplanarak geri dönüşüm tesislerine yönlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği temizlik ve geri dönüşüm çalışmaları, çevre kirliliğinin azaltılması ve temiz bir çevrenin korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.