İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Vasıf Çınar Bulvarı’nı yeniden düzenleyerek çift yönlü hale getiriyor. Tek yön olarak kullanılan bulvar, yeni düzenleme ile bir şerit gidiş, bir şerit geliş şeklinde hizmet verecek. Bu değişiklikle Cumhuriyet Bulvarı’ndan gelen araçlar, Şair Eşref Bulvarı’na kolaylıkla ulaşabilecek.

Trafiği rahatlatan çalışmalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, Plevne Bulvarı’ndan Vasıf Çınar Bulvarı’na dönüş kavşağında başladı. Bulvar, kavşak, şerit, otopark ve sinyalizasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Haziran ayı içinde çift yönlü olarak hizmet vermeye başlayacak.

Bisiklet yolu düzenlemesi

Bulvar üzerindeki bisiklet yolu kaldırılarak, yolun sağ tarafında bulunan açık otopark alanı sol tarafa kaydırılacak. Araçların yatay parklandığı mevcut düzen, dikey park düzenine dönüştürülerek otopark kapasitesi 45’den 93’e çıkarılacak. Ayrıca, otoparkta engelli araçları için 3 araçlık yer ayrılacak. Yoğun olarak kullanılmayan bisiklet yolunun kaldırılmasıyla birlikte, otopark alanı genişleyecek. Bu değişiklik, araç park alanını artırarak bölgedeki park sorununu hafifletecek. Bisiklet kullanıcıları için ise alternatif yollar değerlendirilecek.

Güvenli ve kolay ulaşım imkanları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak ve yol güvenliğini artırmak amacıyla Vasıf Çınar Bulvarı’nda yaptığı bu düzenlemelerle hem sürücülere hem de yayalara daha konforlu bir ulaşım sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamlı çalışmalar sayesinde, kent içi ulaşımda önemli bir rahatlama sağlanacak.