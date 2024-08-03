İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Doğal Yaşamı Koruma Adımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mordoğan'daki Ayıbalığı Koyu’nda Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanlarına izinsiz olarak kurulan demir iskelenin kaldırılmasını sağladı. Sivil toplum kuruluşlarının şikayetleri üzerine harekete geçen ve süreci titizlikle takip eden Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yasal ve idari süreç sonucunda iskelenin sökümü başladı.

İzinsiz kurulan demir iskele kaldırılıyor

Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde kalan Mordoğan Ayıbalığı Koyu'nda, Akdeniz foklarının doğal yaşam alanlarına izinsiz kurulan demir iskelenin kaldırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Karaburun Belediyesi ile yazışmalar yaptı. Bu yazışmalar doğrultusunda yıkım süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kararlı adımlar

3 Mayıs 2024 tarihinde işletmeye mevzuata aykırı iskelenin kaldırılması için tebligat yapıldı ve 15 günlük süre tanındı. Bu sürenin sonunda iskelenin kaldırılmadığı tespit edildi ve 22 Temmuz 2024 tarihinde yıkım kararı alındı. Ancak, yıkım alanına girilememesi nedeniyle süreç uzadı. 2 Ağustos 2024 tarihi için yeniden yıkım kararı alındı ve tüm ilgili kurumlar bilgilendirildi. 1 Ağustos 2024 tarihinde işletme tarafından iskelenin söküm işlemine başlandığı bilgisi Büyükşehir Belediyesi'ne iletildi ve yıkım tarihi olan 2 Ağustos'ta söküm işleminin devam ettiği gözlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, belirlenen sürede söküm işlemlerinin tamamlanması için tutanak tutarak alandan ayrıldı.