Belediyeden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Barış Karcı'nın adı kullanılarak iş insanlarından para talep edildiği bildirildi. Bu tür girişimlerin açık bir dolandırıcılık olduğu ve sorumluların tespiti için hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli hemşerilerimizin dikkatine; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı’nın ismi kullanılarak telefonla ulaşılan iş insanlarından para talep edildiği öğrenilmiştir. Açık bir dolandırıcılık girişimi olduğu tespit edilen söz konusu eylemin sorumlularının belirlenmesi için tarafımızdan hukuki süreç başlatılmıştır."

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçmişte de benzer dolandırıcılık girişimlerine rastlandığını ve iyi niyetli vatandaşların bu tür eylemlerle suistimal edilmek istendiğini vurguladı. Vatandaşların bu tür girişimlere karşı duyarlı olmalarının önemine dikkat çekilerek, belediyeyi temsil eden hiçbir kamu görevlisinin böyle bir talepte bulunmasının söz konusu olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Telefonda kendini İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri şeklinde tanıtarak veya onun adıyla para talep eden kişilere itibar edilmemesini ve böyle durumlarda en kısa sürede emniyet birimlerine bilgi verilmesini rica ederiz" denildi.