İzmir Büyükşehir Belediyesi, Engelsizmir Şube Müdürlüğü aracılığıyla engelli vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlıyor. Engelli bireyler, kamu kurumlarına, hastanelere, sınavlara ve çeşitli etkinliklere engelsiz araçlarla ulaşabiliyor. Mesai saatleri içinde şehir dışından gelen engelli bireyler de havaalanı, otogar ve tren garından karşılanarak gidecekleri yerlere ulaştırılıyor.

Engelsizmir hayatlara dokunuyor

Engelli vatandaşların her noktaya erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Engelsizmir Şube Müdürlüğü bünyesindeki özel donanımlı araçlarla hizmet veriyor. Bu araçlar, en fazla 8 tekerlekli sandalyeyi taşıyacak şekilde tasarlandı ve engelli bireylerin hastanelere, sınavlara ve kamu kurumlarına ulaşımını kolaylaştırıyor. Ayrıca, engellilik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine de destek sağlanıyor.

Arızalı sandalyelere anında müdahale

Engelsizmir Şube Müdürlüğü, arızalanan akülü veya manuel tekerlekli sandalyeleri bakım ve onarım istasyonunda tamir ederek engelli vatandaşların evlerine geri götürüyor. Engelliler, bu hizmetten oldukça memnun olduklarını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

Engelsizmir Şube Müdürü Emine Koç, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, erişilebilir toplu taşımayı çok önemsiyor. Özel donanımlı araçlarımızla engelli vatandaşlarımızın hastanelere, sınavlara ve kamu kurumlarına ulaşımını sağlıyoruz. Ayrıca şehir dışından gelen engelli bireyleri de mesai saatleri içinde havaalanı, otogar veya tren garından alarak gidecekleri yere ulaştırıyoruz” dedi.

Erişilebilir ulaşım hakkı

Kronik hastalığı nedeniyle düzenli olarak hastaneye gitmek zorunda olan engelli bireylere de hizmet verildiğini vurgulayan Koç, “Hastaneden sürekli tedavi alması gereken engelli vatandaşlar için sosyal hizmet uzmanlarımız ev ziyareti yaparak sosyal inceleme raporu oluşturuyor. Rapor sonrasında ne kadar süre ile o kişiyi hastaneye taşıyabileceğimizi belirliyoruz” dedi. Akülü veya manuel tekerlekli sandalyelerin arızalanması durumunda Engelsiz Ulaşım araçları ile müdahale ettiklerini belirten Koç, “Arızalı sandalyeleri bakım ve onarım için alıp tamir ediyoruz ve sahibine geri teslim ediyoruz. Erişilebilir ulaşım bir haktır ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bu doğrultudaki çalışmalarına devam edecek” diye konuştu.

Isparta’dan İzmir’e gelen Nihal Yalçınkaya, engelsiz araçlarla Basmane’deki tren garından alınıp Buca’ya götürüldü. Yalçınkaya, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti sayesinde rahatça kalacağım yere ulaştım. Çok memnunum” dedi. 80 yaşındaki Münevver Güzel ise Konak’taki kamu kurumuna gitmek için destek alarak, “Bu araç olmasaydı buraya gelemezdim” ifadelerini kullandı.

Sosyal etkinliklere katılım imkanı

Engelli bireylerin sosyal etkinliklere katılımını da destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Doğanbey’deki engelli erişimine uygun plaja ulaşım sağlıyor. Bu hizmetten faydalanan Kamuran Parıltı, “İzmir, engelli bireyler için en iyi hizmeti sunan şehir. İzmir’i bu konuda tek geçerim” dedi.

Engelli çocuklar sporla tanışıyor

Otizmli oğlu ile sosyal etkinliklere katılan Çiğdem Çelik, engelsiz araçlar sayesinde evden çıkmaya başladıklarını ve oğlunun çeşitli spor dalları ile uğraşmaya başladığını söyledi. Çelik, “Bu araçlar sayesinde dolaşıyorum, oğlum sporla ilgileniyor ve Türkiye’yi dolaşmaya başladık” dedi.

Denize ulaşım hizmeti

Denize gitmek isteyen engelli vatandaşlar da Engelsiz Ulaşım araçları sayesinde bu imkâna kavuşuyor. Melek İnel, “Denize gidince çok mutlu oluyorum. Denize ayaklarımı sokacağım, yüzeceğim” diyerek duygularını ifade etti.