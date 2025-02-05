İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının soğuk yüzünü hissettirdiği şu günlerde, evsiz vatandaşlara sığınacak bir yuva sunmak için Müyesser Turfan Geçici Konuk Evi'ni hizmete açtı. Bu tesis, evsiz ve barınma ihtiyacı duyan 65 erkek vatandaş için geçici barınma imkânı sağlıyor.

Kapsamlı destek hizmetleri

Geçici konuk evi, 18-60 yaş arasındaki, öz bakımını yapabilen fakat ekonomik nedenlerle barınma sorunu yaşayan erkek vatandaşlara, sıcak bir yuva ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra psiko-sosyal destek ve danışmanlık hizmetleri de sunuyor. Ayrıca, bireylerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla kapsamlı destek programları uygulanıyor.

Titiz değerlendirme ve yardım imkanları

Başvurular, başvuranların fiziksel ve psikososyal durumları göz önünde bulundurularak titizlikle değerlendiriliyor. Acil kriz durumlarında ise, en fazla sayıda kişiye yardım ulaşabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Evsiz vatandaşlar, konuk evine başvuru yapabilmek için 02322936318 numaralı telefonu arayarak bilgi alabiliyor. Ayrıca, 60 yaş üzeri ve öz bakım yapamayan kişiler için, Aile Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü'ne başvurular da kabul ediliyor.