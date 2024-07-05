İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadın Danışma Merkezi ve Anahtar Bütüncül Hizmet Merkezi'nden hizmet alan maddi imkanları sınırlı genç kadınlara yönelik önemli bir destek projesi başlattı. Proje kapsamında, 18-35 yaş aralığındaki ve maddi imkanları kısıtlı genç kadınlara 3 ay süreyle ücretsiz hijyenik ped desteği sağlanıyor.

3 aylık özel destek

Kadın Danışma Merkezi ve Anahtar Bütüncül Hizmet Merkezi'nden danışmanlık, hukuki destek ve eğitim hizmetleri de alan genç kadınlar, Belediye'nin iş birliği yaptığı Hayata Destek Derneği ve Beije markasıyla hayata geçirilen projeden yararlanabiliyor. Kadınlar, 3 aylık özel destek paketlerine Kadın Danışma Merkezleri'nden ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Askıda ped uygulaması

Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç kadınlar için başlattığı "Askıda Ped" uygulaması da büyük ilgi görüyor. Bu uygulamaya katılan vatandaşlar, hijyenik ürünlere erişimde zorluk çeken kadınlara destek olabiliyorlar.