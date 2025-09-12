İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijital dünyaya adapte olmasını sağlamak ve onları geleceğin mesleklerine hazırlamak için yeni bir eğitim programı başlatıyor. Meslek Fabrikası bünyesinde düzenlenecek "Canva ile Dijital Tasarım" kursu, 16-30 yaş arasındaki gençlere ücretsiz olarak sunulacak. Eğitim için kayıtlar devam ederken, kontenjanın sınırlı olduğu bildirildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Meslek Fabrikası’nın Halkapınar’daki Dijital Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek eğitim, 18 Eylül Perşembe günü saat 13.30-17.00 arasında yapılacak.

Endüstri Mühendisi Simge Erkin tarafından verilecek kursta katılımcılar, dünya genelinde en çok tercih edilen grafik tasarım platformlarından biri olan Canva’yı en ince ayrıntısına kadar öğrenecek. Eğitim sonunda gençler kendi portfolyolarını hazırlayabilecek ve yapay zekâ destekli içerikler üretebilecek.

Kursa katılmak isteyenler, www.ibbmeslekfabrikasi.com adresinden online başvuru yapabiliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler ise 0232 293 17 20 numaralı telefonu arayabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle yürütülen “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi” kapsamında kurulan Dijital Gençlik Merkezi ile gençlere teknolojinin kapılarını aralıyor.

Merkezde gençlerin dijital becerilerini geliştirmelerine yönelik “Dijital Tasarım, Yapay Zekâ 101, 21. Yüzyıl Becerileri, Kişisel Veri Güvenliği” gibi başlıklarda seminerler ve atölye çalışmaları düzenleniyor. Yakın zamanda Veri Bilimi ve NoCode (Kodsuz Yazılım Geliştirme) eğitimlerinin de programa ekleneceği açıklandı.

Gençler, dijital becerilerini artırmak ve geleceğin iş gücü piyasasında avantaj sağlamak için Dijital Gençlik Merkezi’nin etkinliklerini www.ibbmeslekfabrikasi.com web sitesi ve @izbbmeslekfabrikasi Instagram hesabı üzerinden takip edebiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gençlerin dijital dönüşüm süreçlerinde aktif rol almalarını önemsediklerini belirterek, “Gençlerimizin çağın gerektirdiği teknolojik yetkinliklere sahip olması için çalışıyoruz. Dijital Gençlik Merkezi, onların geleceğe güvenle adım atmalarını sağlayacak güçlü bir platform” dedi.