İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik yaz etkinliklerine Oasis Aquapark Çeşme ile başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen bu etkinlik, "İzmir’in Gençlerine Su Gibi Eğlence" sloganıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar gün boyunca dev kaydıraklarda ve dalga havuzlarında eğlenerek unutulmaz anılar biriktirdi.

Etkinliklerin detayları ve katılım süreci

Etkinliğe katılmak isteyen 18-30 yaş arası gençler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden başvurularını tamamladı. Etkinlik günü Tarihi Havagazı Fabrikası’ndan hareket eden gençler, gün boyunca su savaşları yaptı, DJ performansları eşliğinde dans etti ve çeşitli oyunlarla eğlendi.

Etkinlik programı ve katılımcı görüşleri

Gençlik Çalışmaları Şube Müdürü Çisem Ilgar'ın Açıklamaları "Başkanımızın talimatı ve vizyonuyla gençlerin sosyal hayata eşit katılımını desteklemek amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Gençlerimizin güzel vakit geçirmelerini ve iyi olma hallerini desteklemek istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlere kucak açmaya ve birlikte projeler geliştirmeye devam edecek."

Oasis Aquapark Müdürü Ahmet Hakan Foral'ın Görüşleri "Tatil imkânı olmayan gençlerimizi ağırladığımız için mutluyuz. Kaydırak ve havuzlarımızda eğleniyorlar. Bu sosyal projeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yapıyoruz. Herkesin mutlu olduğunu görmek bizi sevindiriyor."

Katılımcı gençlerin yorumları

Denizli’den İzmir’e gelerek etkinliğe katılan Melis Dinger, “Bu etkinliğe seçildiğim için şanslı hissediyorum. İzmir’i çok seviyorum, burada yaşamak istiyorum. Bu etkinlikleri herkes denemeli” dedi. Suruşallah Yar ise, “Derslerin yoğunluğundan sonra güzel oluyor. Bu etkinlikleri herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlik takvimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençler için yaz boyunca çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edecek. 30 Temmuz’da Akarca Plajı’nda, Ağustos ve Eylül aylarında ise Çeşme Oasis Aquapark, Özdere Gençlik Parkı, Dikili Plaj Tesisleri ve Mordoğan Ardıç Plajı’nda etkinlikler gerçekleştirilecek.

Katılım Başvuruları Gençler, unutulmaz anılar biriktirecekleri etkinliklere katılmak için Genç İzmir internet adresinden başvuru yapabiliyor.

Etkinliğe katılan Gece Keskin, “Bu ekonomik ortamda imkânı olmayan insanlar elbette var. Bize bu olanağı sağlayan herkese teşekkürler. Genç İzmir’i seviyoruz, iyi ki var” diyerek memnuniyetini dile getirdi.