İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tüm Bel-Sen ile yapılan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine memurların iş bırakma ve meclis toplantısına müdahale etme çabalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, memurların meclis salonuna girme girişimleri sırasında yaşanan üzüntü verici olaylar hatırlatıldı.

Açıklamada, anlaşmazlığın "Memur Sendikası Tüm Bel-Sen" ile belediye yönetimi arasındaki Sosyal Denge Tazminatı (SDT) sözleşmesi konusunda olduğu belirtildi. Kanunen memurlara bu tazminatın verilmesinin zorunlu olmadığı, verilmesinin yasa ile kurum yönetiminin kararına bırakıldığı, ancak yasal bir "üst sınır" getirildiği ifade edildi.

Sosyal denge tazminatı krizi

Yasal sınırı aşan Sosyal Denge Tazminatları'na ilişkin 2022 ve 2023 Sayıştay raporlarında kamu zararı tespit edildiği kaydedildi. Belediye başkanlığınca yapılan değerlendirmede, son Sayıştay denetiminde savunma istenmesi ve yakın gelecekte af olasılığının bulunmaması nedeniyle memur sendikası ile yapılacak SDT sözleşmesinde yasal üst sınırdan tazminatın ödenmesinin uygun olacağına karar verildiği bildirildi.

Sendikanın talep ettiği miktarla sözleşme imzalanabilmesi için hükümetin üst sınırı kaldırması veya memur sendikalarının taleplerini yasal sınırlarla uyumlu hale getirmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, yasal üst sınırın aşılmasının belediye yönetimini sorumlu duruma düşüreceği belirtildi.

Eylemler yasa dışı

İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli 6 binden fazla memura çıkarılacak zimmetin tüm taraflar için sıkıntı verici sonuçlar doğuracağı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi: "SDT'de yasal sınırı aşmama kararımıza karşı doğan memnuniyetsizlik nedeniyle bugün mesai saatlerinde, belediye hizmet binası içinde, belediyenin ve meclisin çalışmasını engellemeyi amaçlayan eylem tamamıyla yasa dışıdır. Sorumluların zarara sebep olan eylemleri yasal inceleme altına alınacak, kanıtlar ve tutanaklar teftiş kurulunca değerlendirilecektir. Ayrıca bazı çalışanlarımızın maruz kaldığı davranışlar ve fiziksel müdahaleler nedeniyle kişisel olarak adli makamlara şikayetlerinin olacağı da anlaşılmaktadır. Tüm şikayetler belediye yönetimince de dikkatle takip edilecektir."