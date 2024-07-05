İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde yol bakım ve yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde İZBETON ekipleri, ana cadde ve bulvarları yenileyerek konforlu ve güvenilir bir ulaşım altyapısı oluşturuyor.

Hızlı Eylem Planı'na devam

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, kentteki yaşam konforunu artırmak amacıyla başlattığı “Hızlı Eylem Planı” kapsamında, ilk 180 günlük görev süresinde yol bakım, onarım ve asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor. Başkan Tugay’ın talimatı ile İZBETON bünyesinde kurulan özel ekipler, kentin dört bir yanında asfalt yama, parke tamiri ve asfalt serimi yaparak İzmir’in yollarını daha konforlu bir hale getirmek için gece gündüz çalışıyor.

200 ton sıcak asfalt

İZBETON ekipleri, Kemalpaşa 8 Eylül Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Caddesi’nde 500 metre uzunluğunda asfalt yenileme çalışması yürütüyor. Bu kapsamda bin 200 ton sıcak asfalt serilecek. Çalışmalar tamamlandığında yol konforu artacak ve devlet hastanesine erişim kolaylaşacak.

Gümüldür’ün ana arterinde yenileme

Menderes Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı da yenilenerek güvenli ve konforlu hale getiriliyor. 1.5 kilometre uzunluğundaki bu önemli arterde yapılan çalışmalar kapsamında 7 bin ton sıcak asfalt seriliyor.