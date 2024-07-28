İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Kırsal Yollara Büyük Yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 3 ayda 40 kilometrelik köy yolunu yeniledi. Bu çalışmalar, Bornova-Manisa arasındaki mesafeye eşdeğer bir uzunlukta sathi kaplama ile gerçekleştirildi.

Kırsal yollar yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için yol yapım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın "Hızlı Eylem Planı" çerçevesinde, kent merkezindeki yol tamiri, asfalt serimi ve kavşak düzenlemeleri sürerken, kırsal mahallelerin yollarında da yenileme çalışmaları başlatıldı.

İZBETON'un kırsaldaki çalışmaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İZBETON ekipleri ihtiyaç duyulan köy yollarında sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Bu süreçte, Bayındır’ın Furunlu, Yeşilova, Hasköy, Karahalilli, Bergama’nın Çanköy, Bornova’nın Yakaköy, Kiraz’ın Emenler, Kınık’ın Osmaniye, Tire’nin Dereli, Torbalı’nın Taşkesik, Ahmetli, Ulucak, Urla’nın Balıklıova ve Barbaros mahallelerinde toplam 230 bin metrekareyi aşkın bir alanda sathi kaplama çalışması yapıldı.

3 ayda 40 kilometrelik yol yenilendi

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesinden bu yana geçen 3 aylık dönemde, İZBETON ekipleri yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda köy yolunu yenileyerek hizmete açtı. Yılların etkisiyle bozulan bu yollar, sathi kaplama ile yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Başkan Tugay'dan açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kırsal mahallelerimizin ulaşım konforunu artırmak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu yenileme çalışmaları ile hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyor hem de bölgedeki tarım ve ticaretin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Hızlı Eylem Planı’mız kapsamında, kırsal ve kentsel alanlarda çalışmalarımız devam edecek.”