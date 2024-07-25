İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin kontrolsüz üremesinin önüne geçmek amacıyla kısırlaştırma çalışmalarına hız verdi. Mobil kısırlaştırma aracıyla sokak sokak gezen ekipler, sahipsiz canlara konforlu bir yaşam sunmayı hedefliyor. Bu çalışmalar, toplum ve sahipsiz hayvanların refahını artırmayı amaçlıyor.

Kedi ve köpek popülasyonu kontrol altında

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı, sokak hayvanlarının sağlıklı üremesi ve popülasyon kontrolü için 4 bakımevinde ve 2 mobil araçla kısırlaştırma hizmeti sunuyor. Ekipler, gönüllülerin desteğiyle hızlı ve etkili çözümler üreterek yerinde kısırlaştırma hizmeti sunuyor. Son olarak Torbalı'da çalışmalarını sürdüren ekipler, yurttaşlarla buluşarak hizmetlerini tanıttı.

Veteriner Sağlık Teknikeri Dicle Şahin, yurttaşlarla iş birliği halinde çalışarak kısırlaştırma süresini kısalttıklarını ve daha sağlıklı bir süreç yürüttüklerini belirtti. Şahin, “Kısırlaştırma ile kedi ve köpek popülasyonunu kontrol altında tutuyoruz ve hastalıkların yayılmasını engelliyoruz” dedi.

Büyük hizmet

Sokakta yaşayan 3 dişi kediyi kısırlaştırmak için getiren Hatice Turhan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Dr. Cemil Tugay’a teşekkür etti. Turhan, “Bu hizmet, hem hayvanlar hem de bizler için çok büyük bir önem taşıyor” dedi.

Kısırlaştırma çalışmalarına destek

Yasa tasarısına tepki gösteren Hatice Turhan, yoğun kısırlaştırma çalışmalarının sorunu çözebileceğini belirtti. Turhan, “Popülasyonun artmasını önlemek için yoğun kısırlaştırma çalışmaları yapmalıyız” diye konuştu.

Hayvansever Tülay Keskin, sokak kedilerini kısırlaştırmak için getirdiğini ve yasa tasarısının geri çekilmesini istediğini belirtti. Keskin, “Hayvanseverler olarak kısırlaştırma çalışmalarına destek vermeliyiz” dedi.

Çok sayıda hayvan kısırlaştırıldı

Şebnem Uygun, sokakta baktığı 3 erkek kediyi kısırlaştırmak için getirdi ve hayvanların koşulsuz sevgisi ile mutlu olduğunu belirtti. Uygun, “Herkesin kısırlaştırma konusunda bilinçlenmesi gerekiyor” diye ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın ilk 6 ayında 15 binin üzerinde kedi ve köpek kısırlaştırdı ve 28 bin 500 hayvanı muayene etti. Acil müdahale ekibi ise 9 bin 123 hayvana sağlık hizmeti sundu. Ayrıca, 537 sahipsiz hayvan yeni yuvalarıyla buluştu.