İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden “Mahallede Eğlence Var” Etkinliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sporun her yaştan bireye ulaşmasını sağlamak ve sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmak amacıyla etkinliklerine devam ediyor. Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen “Mahallede Eğlence Var” etkinliği, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları sporla buluşturdu. Konak Lale Mahallesi’nde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, sporun farklı dallarını deneyimleme fırsatı bulurken, aileler de ücretsiz spor eğitimleri hakkında bilgilendirildi.

Sporla tanışan çocukların yüzü güldü

Etkinliğin odak noktası, özellikle dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocukları sporla tanıştırarak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sporun toplumun her kesimine ulaşması gerektiği vurgusuyla, çocuklara sporun önemini erken yaşlarda aşılamayı amaçlıyor. “Mahallede Eğlence Var” etkinliği bu kapsamda düzenlendi ve çocuklar futbol, badminton, masa tenisi gibi spor dallarını deneyimlediler.

Ünlü sporcularla buluşma fırsatı

Etkinliğin en heyecan verici anlarından biri, çocukların profesyonel sporcularla bir araya gelmesiydi. Fenerbahçe altyapısından yetişen, milli futbolcu Bilal Kısa ve profesyonel futbolcu Mert Kaytankaş, çocuklarla buluşarak onlara spor kariyerleri hakkında bilgi verdiler. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ampute futbol takımı oyuncuları da etkinliğe katılarak, gösteri maçı düzenledi. Çocuklar, bu deneyimlerle sadece spor yapmanın keyfini çıkarmadı, aynı zamanda rol modellerle tanışmanın heyecanını yaşadı.

Sağlıklı yaşamın önemi vurgulandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Asım Bahadır Eroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, sporun çocukların sağlıklı gelişiminde oynadığı kritik rolü vurguladı. Eroğlu, “Bu tür etkinlikler, çocukların sporla büyüyen bireyler olmasına yardımcı oluyor. Hem eğleniyorlar hem de sporun yaşamlarındaki önemini kavrıyorlar” diyerek, Büyükşehir Belediyesi’nin bu alandaki çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

"İyi bireyler yetiştirmek için spor şart"

Milli futbolcu Bilal Kısa, etkinlikte yaptığı konuşmada, sporun bireylerin yaşamlarında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Kısa, “Ben de mahallelerde yetiştim, buralarda oynayarak milli takıma kadar yükseldim. Spor sadece fiziksel olarak değil, bireysel gelişim açısından da çok önemli. Bu tür etkinliklerin, mahallelerdeki çocuklara spor sevgisi aşılayacağına inanıyorum” dedi.

"Çocukların şansı büyük"

Profesyonel futbolcu Mert Kaytankaş, sporun dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Kaytankaş, “Sokaklarda futbol oynayarak büyüdük ama bu çocuklar gerçekten şanslı. Böyle güzel tesislere sahipler. Bu tür etkinliklerin, çocukların sporla tanışması ve gelişmeleri için çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nde ampute futbol oynayan Erdi Arslan da etkinliğe katıldı ve dezavantajlı bireylerin sporla buluşmasının ne kadar kıymetli olduğunu dile getirdi. Arslan, “Büyükşehir Belediyesi’nin bu mahallelere öncelik vermesi çok değerli. Bu tesisler ve etkinlikler sayesinde, spora erişimi zor olan çocuklara büyük bir fırsat sunuluyor” diyerek sözlerini tamamladı.