İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın göreve başlamasından bu yana uyguladığı sıkı mali yönetim, bütçede önemli iyileşmelere yol açtı. Ekonomist Reşat Kutucular, Tugay’ın üç aylık mali stratejisini ve sonuçlarını detaylandırarak, belediyenin giderlerinde yüzde 30’luk bir azalma sağladığını belirtti.

İlk çeyrekteki açık yüzde 72 azaldı

Reşat Kutucular’a göre, yılın ikinci çeyreğinde belediyenin giderleri 8,87 milyar TL’ye düşerken, ilk çeyrekteki bütçe açığı 3,81 milyar TL’den 2,76 milyar TL’ye indi. Bu gelişme, bütçedeki denetim ve tasarruf önlemlerinin etkisini gözler önüne seriyor.

Harcamalara sıkı kontrol

Göreve geldiği andan itibaren belediyeye 2 bin kişi işe alınmasının bütçe dengesini etkilediğini açıklayan Tugay, harcamaları sıkı kontrol altına aldı. Başkanlık onayı şartını getiren Tugay, büyük ödemelerde ve alımlarda sıkı denetim uygulamaya başladı.

Gelirlerde artış, harcamalarda azalma

İkinci çeyrekte belediyenin gelirleri 9,92 milyar TL’ye ulaşırken, bu rakam ilk üç ayda 8,78 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Ancak, gelirlerin yılsonu hedefi olan 39,8 milyar TL’nin altında kalabileceği öngörülüyor. Faiz giderleri sabit kalırken, mal ve hizmet alımlarında önemli bir azalma gözlemlendi.

Sermaye giderlerinde düşüş

İkinci çeyrekte sermaye giderlerinde büyük bir azalma yaşandı. İlk çeyrekte 4,4 milyar TL olan harcamalar, ikinci çeyrekte 2,8 milyar TL’ye geriledi. Gayrimenkul alımları ve kamulaştırma giderlerinde kısıtlamalara gidildi. Ayrıca, ilçe belediyelere yapılan sermaye transferleri 68 milyon TL olarak belirlendi.

Borçlanma ve mevduat durumu

Büyükşehir Belediyesi, ikinci çeyrekte iç borçlanmada 1 milyar TL, dış borçlanmada ise 112 milyon TL kullanarak net borçlanmada 1,1 milyar TL artış sağladı. Bankalardaki TL mevduat ise 2,17 milyar TL’ye yükseldi. Dış borçlanmada Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) öne çıktı.

Bütçede önemli ölçüde iyileşme

Tugay’ın mali stratejileri, gelirlerdeki artışa rağmen harcamaları sınırlayarak bütçede önemli bir iyileşme sağladı. Ancak, ESHOT ve diğer iştiraklere devam eden fon aktarımı, net borçlanmayı etkiliyor. Gelecek çeyreklerde gelirlerdeki olası zayıflamayı karşılamak için bu tasarruf önlemlerinin devam etmesi kritik önemde. Önümüzdeki dönemde mali verilerin nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.