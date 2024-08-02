İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satışa çıkarılan 94 taşınmazdan 86’sı için dava açtı. Büyükşehir Belediyesi, bu parsellerin satışının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali talebinde bulundu. Dava gerekçesi olarak, bu taşınmazların imar planlarındaki konumları, kamu yararının gözetilmesi ve çevresel etkileri ön plana çıkarıldı.

Çevresel ve kentleşme sorunlarına dikkat çekildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dava dilekçesinde satışa konu olan taşınmazların konut alanı olarak belirlenmemiş bölgelerde yer aldığını ve bu bölgelerde henüz alt ölçekli planların bulunmadığını belirtti. Ayrıca, bu alanlarda ihtiyaç duyulacak sosyal ve teknik altyapının nasıl sağlanacağına dair bir belirsizlik olduğuna vurgu yapıldı. Dilekçede, bölgeye gelecek nüfusun ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı ve bu alanlarda yaşanacak kentleşme sorunlarıyla nasıl baş edileceğine dair hiçbir bilgi sunulmadığına dikkat çekildi.

Kamusal arazilerin önemi vurgulandı

Dava dilekçesinde ayrıca, kentin hızlı büyümesi nedeniyle kamusal arazilere duyulan ihtiyacın arttığı belirtilerek, bu arazilerin değerlerinin ve imar planlarındaki konumlarının dikkate alınması gerektiği ifade edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamu arazilerinin yapılaşma başlamadan önce satış işleminin iptal edilmesi gerektiğini savunarak, aksi halde kamu zararının ortaya çıkacağına dikkat çekti.

Yapılaşma riski ve hukuki sorunlar

Büyükşehir Belediyesi, satış işleminin gerçekleşmesi halinde derhal yapılaşmanın başlayacağına ve bunun birçok hukuki soruna yol açabileceğine dikkat çekti. Bu süreçte, konut olmayan taşınmazlar üzerinde birden çok inşaat projesinin başlatılabileceği ve geç alınacak bir iptal kararının fiilen bir anlam taşımayacağı vurgulandı.